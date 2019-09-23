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Задержанная на митинге в Нур-Султане девушка отпущена домой – Ержан Саденов

23 Сентября 2019 12:23
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Задержанная на митинге в Нур-Султане девушка отпущена домой – Ержан Саденов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции города Нур-Султана Ержан Саденов рассказал о задержаниях участников незаконной акции, прошедшей в субботу, 21 сентября, на проспекте Республики в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Запрещенная в Казахстане экстремистская организация 21 сентября призвала к проведению незаконных акций. Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные лица поддались на провокацию, создавая опасность для безопасности и спокойствия других граждан, начали совершать противоправные действия. В связи с этим органы внутренних дел приняли меры по пресечению нарушений общественного порядка», – сказал Е. Саденов.

По его словам, лица, принявшие участие в неразрешенной демонстрации, создавая препятствия для движения общественного транспорта, не подчиняясь требованиям сотрудников полиции, оказывавшие сопротивление, были доставлены в отделения полиции. Задержания нарушителей порядка проводились максимально корректно, спецсредства не применялись.

«Всего по городу Нур-Султану был доставлено около 50 нарушителей порядка. Из них четверо привлечены к административной ответственности. Остальные после профилактической беседы были отпущены», – сообщил начальник департамента полиции.

Е. Саденов также дал пояснения по поводу распространенной в социальных сетях видеозаписи задержания молодой девушки.

«Девушка, 2000 года рождения, ей 19 лет. Эта девушка неоднократно участвовала в нарушениях общественного порядка. Во время незаконной акции, несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить участие в несанкционированном митинге, она провоцировала сотрудников правоохранительных органов на агрессию. В связи с этим она была задержана вместе с другими правонарушителями. После профилактической беседы в отделении полиции она была отпущена домой», – сообщил Е. Саденов.


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Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК, Общество,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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