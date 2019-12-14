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Задержание учителя в Туркестане: начальника полиции отстранили от должности

14 Декабря 2019 20:30
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Задержание учителя в Туркестане: начальника полиции отстранили от должности

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По факту доставления учителя средней школы города Туркестан в отделение полиции, имевшего место 13 декабря по поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева департаментом собственной безопасности проводится служебное расследование в отношении руководства управления полиции города Туркестана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

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В ходе расследования будет дана оценка поведению сотрудников органов внутренних дел, установлена правомерность их действий в отношении учителя, а также наличие факта превышения власти начальником управления полиции города Туркестана.

Приказом начальника департамента полиции Туркестанской области начальник управления полиции города Туркестана Данияр Мейрхан на период проведения служебного расследования отстранен от занимаемой должности.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Образование, МВД РК,
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