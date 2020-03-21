Задержание объезжавших блокпосты в Алматы: в полиции ответили на рассылку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети распространяется видео, где спецназовцы задерживают группу мужчин в машине. В описании говорится, что они пропускали через блокпост алматинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департамент полиции Алматы сообщили, что событие произошло в Якутии, Российской Федерации.

«Департамент полиции города Алматы официально сообщает, что видео и фото со спецоперацией по задержанию группы мужчин, распространяемые посредством популярных мессенджеров, отношения к Казахстану не имеет», – ответили в ДП.

Между тем, в полиции напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации в период чрезвычайного положения, в том числе путем информационно-коммуникационных сетей, наказывается лишением свободы сроком от трех до семи лет.

Ранее сообщалось о задержании таксиста, который обещал перевезти людей через блокпост Алматы за две тысячи тенге.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.