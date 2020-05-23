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Задержание мужчины бойцами спецназа, прокомментировали в полиции Алматы

23 Мая 2020 19:48
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Задержание мужчины бойцами спецназа, прокомментировали в полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы прокомментировала видео задержание мужчины бойцами спецназа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео было опубликовано в паблике kris_p_almaty в Instagram. В видеоролике видно, как сначала нарушитель на автомобиле сбивает полицейского, который пытается его остановить, а далее бойцы спецназа уже задерживают его.

В пресс-службе департамента полиции пояснили, что идут съемки фильма в Наурызбайском районе города.




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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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