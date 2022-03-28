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Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр юстиции

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Марта 2022, 13:53
Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр юстиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Не противоречит ли задержание Кайрата Сатыбалды Закону о Первом Президенте РК – на такой вопрос журналистов ответил министр юстиции РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, закон определяет членов семьи. Туда племянники не входят, это раз. Во-вторых, закон о Первом Президенте говорит о том, что нельзя Первого Президента и членов его семьи, с ним проживающих, по-моему, если я не ошибаюсь, их нельзя привлечь к уголовной ответственности. То есть предъявить обвинения. А расследовать, чтобы предъявить обвинения, такого запрета нет», - сказал Канат Мусин в кулуарах Мажилиса после Правчаса.

По его словам, расследование каких-то конкретных действий может проводиться, и это никоим образом не говорит, что есть какие-то исключения.

«Задерживать и арестовывать этих лиц нельзя, закон это запрещает. Но запрета на то, чтобы задавать им вопросы и получать ответы – нет», - добавил К. Мусин.

Как сообщалось, подозреваемый в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы был задержан и арестован на два месяца.

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