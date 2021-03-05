Задержание автоворов на светофоре сняли на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В центре Алматы прямо на светофоре по горячим следам задержаны автоворы. Видео появилось в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задержание на светофоре Утеген батыра - Толе би», - сообщают очевидцы.

В пресс-службе Департамента полиции города сообщили, что трое мужчин в возрасте от 39 до 42 лет промышляли кражами вещей из припаркованных автомобилей. Злоумышленники осуществляли свои действия под покровом ночи или вечернее время суток. Как следует из материалов дела, у одной жертвы из машины было похищено порядка 1 миллиона тенге.

«Тем же вечером эта «несвятая троица» была задержана, при них находились вещественные доказательства. «Работали» они на дороге, у припаркованных вдоль обочины машин. И сами передвигались на автомобиле, что способствовало их мобильности. Разбив окна машины, проникали внутрь и прибирали к рукам все, что стоит денег», - рассказал начальник Управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

Он автовладельцам напомнил, что оставлять ценные вещи и крупные суммы денег в салоне авто нельзя.

«Деньги всегда можно взять собой, гаджеты или портмоне, сумки, пусть даже пустые, оставлять на видном месте, значит, провоцировать воров. Даже если у вас ничего не похитят, то разбитое стекло доставит хлопот. Видеорегистраторы также рекомендуем прятать в бардачок, либо уносить с собой. На текущий момент автоворишкам доказано 5 эпизодов, но полагаем, что на их счету в несколько раз больше совершенных фактов. Этим сейчас занимается следствие», - добавил спикер.

Все трое задержанных мужчин водворены в изолятор временного содержания ДП Алматы. Проводится досудебное расследование по ст.188 ч.3 УК РК – кража, совершенная в крупном размере.



