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Задержан жестоко избивший пожилую женщину алматинец
3 Мая 2022 16:11
Задержан жестоко избивший пожилую женщину алматинец

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жестоко избивший пожилую женщину в Алматы оказался ее сыном. Об этом сообщили в прокуратуре Алатауского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в социальных сетях распространялось видео избиения пожилой женщины.

В прокуратуре сообщили, что в отношении 50-летнего мужчины ведется досудебное расследование по факту причинения своей матери 1948 года рождения вреда здоровью средней тяжести, совершенного с особой жестокостью и из хулиганских побуждений.

«Прокуратура района обеспечит принятие законного процессуального решения в отношении этого человека с надлежащей правовой оценкой его действиям. В настоящее время по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования взят на личный контроль прокурора», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алатауского района.

Автор:
Корреспондент
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