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    17:40, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Задержан заместитель главнокомандующего Нацгвардии

    нацгвардия
    Фото: Мухтар Холдорбеков/Kazinform

    МВД подтверждает задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардии по подозрению в совершении противоправного действия, передает агентство Kazinform.

     - На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами совместно с МВД. Министерство выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям коррупции в своих рядах, в связи с чем будет проведено объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства, - говорится в официальном комментарии от МВД.

    Информация о задержании появилась в соцсетях 4 сентября - сообщалось, что задержан заместитель главнокомандующего Национальной гвардии по факту получения взятки в 2023 году.

    Сегодня также сообщалось о том, что Антикор задержал акима одного из районов Алматинской области.

     

    Теги:
    МВД РК Борьба с коррупцией Нацгвардия Полиция
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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