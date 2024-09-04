Задержан заместитель главнокомандующего Нацгвардии

МВД подтверждает задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардии по подозрению в совершении противоправного действия, передает агентство Kazinform.

- На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами совместно с МВД. Министерство выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям коррупции в своих рядах, в связи с чем будет проведено объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства, - говорится в официальном комментарии от МВД.

Информация о задержании появилась в соцсетях 4 сентября - сообщалось, что задержан заместитель главнокомандующего Национальной гвардии по факту получения взятки в 2023 году.

Сегодня также сообщалось о том, что Антикор задержал акима одного из районов Алматинской области.