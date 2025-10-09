Задержан предполагаемый виновник самого разрушительного лесного пожара в Лос-Анджелесе

По словам федеральных чиновников, Джонатан Риндеркнехт, в первый день нового года развел небольшой костер, который тлел под землей, а почти неделю спустя разгорелся с новой силой и охватил район Пасифик-Палисейдс, где живут многие богатые и знаменитые жители Лос-Анджелеса.

Вспыхнувший 7 января пожар унес жизни 12 человек в районах Пасифик-Палисейдс и Малибу, было уничтожено более 17 тысяч домов и зданий в округе Лос-Анджелес.

Риндеркнехт был арестован в среду во Флориде и в четверг впервые предстал перед судом в Орландо по обвинению в умышленном уничтожении имущества путем поджога, за которое предусмотрено минимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Обвиняемый сообщил федеральному судье, что не находился под воздействием наркотиков и не имел проблем с психикой. Судья назначил слушание на 17 октября.

Следователи сообщили, что Риндеркнехт работал водителем Uber в канун Нового 2024 года. Высадив пассажира в Пасифик-Палисейдс, он припарковался и пошел по тропе. По словам прокуроров, он снимал видео на вершине близлежащего холма и слушал рэп-песню с музыкальным видео, в котором поджигали предметы. Вскоре после полуночи он развел костер.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч человек получили приказ об эвакуации в Лос-Анджелесе.