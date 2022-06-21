Задержан подозреваемый в организации поездки Акжаркын Турлыбай в Китай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Адвокат Акжаркын Турлыбай Сункар Нурмагамбетов сообщил о задержании подозреваемого в организации поездки Акжаркын Турлыбай в Китай в 2014 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительной информации, на территории иностранного государства задержан гражданин Нигерии Адиндо Нонсо Фортуне «Джонни», который подозревается в организации поездки Акжаркын Турлыбай в Китай в 2014 году», - проинформировал Сункар Нурмагамбетов.

Адвокат напомнил, что в 2015 г. МВД РК было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Нигерии.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции КНР отказало в передаче казахстанки А. Турлыбай, подозреваемой в контрабанде наркотиков.

Акжаркын Турлыбай задержали в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду 4,5 кг наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. Китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. 7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 2 ноября 2016 года в суде первой инстанции города Гуанчжоу провинции Гуандун КНР проведено повторное рассмотрение дела А.Турлыбай. В 2019 году сообщалось, что приговор в отношении А.Турлыбай оставлен без изменений.