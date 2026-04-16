Задержан начальник полиции Атырау

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование.

В установленном порядке он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и водворён в изолятор временного содержания.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

— Решения приняты в рамках принципиальной линии, проводимой Министром внутренних дел, направленной на обеспечение законности и неотвратимости ответственности за любые нарушения служебной дисциплины и закона, вне зависимости от занимаемой должности, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее в департаменте полиции Атырауской области по итогам служебной проверки были выявлены нарушения служебной дисциплины и недостатки в организации работы. В связи с этим на основании приказа министра внутренних дел от должностей были отстранены начальник управления полиции города Атырау, а также руководители управления собственной безопасности и управления по противодействию наркоправонарушениям ДП области.