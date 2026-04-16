Задержан начальник полиции Атырау
В ходе проводимой Министерством внутренних дел плановой служебной проверки установлены факты противоправных действий со стороны начальника управления полиции города Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование.
В установленном порядке он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и водворён в изолятор временного содержания.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
— Решения приняты в рамках принципиальной линии, проводимой Министром внутренних дел, направленной на обеспечение законности и неотвратимости ответственности за любые нарушения служебной дисциплины и закона, вне зависимости от занимаемой должности, — отметили в ведомстве.
Напомним, что ранее в департаменте полиции Атырауской области по итогам служебной проверки были выявлены нарушения служебной дисциплины и недостатки в организации работы. В связи с этим на основании приказа министра внутренних дел от должностей были отстранены начальник управления полиции города Атырау, а также руководители управления собственной безопасности и управления по противодействию наркоправонарушениям ДП области.