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Задержан начальник житикаринской колонии «Чёрный беркут»

28 Августа 2020 11:10
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Задержан начальник житикаринской колонии «Чёрный беркут»

ЖИТИКАРА. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции Костанайской области прокомментировали задержание за взятку начальника житикаринской колонии, передает МИА «Казинформ».

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В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что совместная операция была проведена сотрудниками ДКНБ и Управления собственной безопасности ДП Костанайской области.

Начальник учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 ДУИС по Костанайской области был задержан после получения взятки за общее покровительство осужденному.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 366 ч 3 УК РК «Получение взятки». Подозреваемый водворен в ИВС города Костаная.

По словам начальника УСБ ДП Костанайской области полковника полиции Жанибека Камзенова, работа по выявлению и пресечению нарушений законности в собственных рядах проводится на постоянной основе. Также анализируются коррупционные риски. К ответственности привлекаются руководители, чьи подчиненные допустили нарушения законности. Так с начала года 21 сотрудник ОВД уволены по отрицательным мотивам и 23 освобождены от занимаемых должностей в порядке дисциплинарного взыскания.



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#Костанайская область   #МВД РК  
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