Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчину, жестоко избившего молодого парня, задержали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города Алматы напомнили, что инцидент произошел 5 декабря в микрорайоне Акбулак.

«В ходе конфликта, возникшего из-за парковочного места, 39-летний местный житель нанес серьезные телесные повреждения своему оппоненту. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.106 УК РК. С целью раскрытия преступления, установления его обстоятельств и привлечения виновного к ответственности, в отделе полиции при УП Алатауского района была создана специальная следственно-оперативная группа», - сообщил начальник управления полиции Алатауского района полковник полиции Ильяс Омирсериков.

Подозреваемый установлен и задержан. Им оказался гр.П., 1982 года рождения. Мужчина взят под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о том, что родные пострадавшего парня ищут свидетелей драки. Они опубликовали видео инцидента в соцсетях.



