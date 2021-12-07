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Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца

7 Декабря 2021 22:53
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Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчину, жестоко избившего молодого парня, задержали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В департаменте полиции города Алматы напомнили, что инцидент произошел 5 декабря в микрорайоне Акбулак.

«В ходе конфликта, возникшего из-за парковочного места, 39-летний местный житель нанес серьезные телесные повреждения своему оппоненту. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.106 УК РК. С целью раскрытия преступления, установления его обстоятельств и привлечения виновного к ответственности, в отделе полиции при УП Алатауского района была создана специальная следственно-оперативная группа», - сообщил начальник управления полиции Алатауского района полковник полиции Ильяс Омирсериков.

Подозреваемый установлен и задержан. Им оказался гр.П., 1982 года рождения. Мужчина взят под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о том, что родные пострадавшего парня ищут свидетелей драки. Они опубликовали видео инцидента в соцсетях.



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#Алматы   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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