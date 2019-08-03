Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Задержан мужчина в Алматы, напавший на женщину с топором

Автор:  
Еламан Турысбеков
3 Августа 2019, 15:16
Задержан мужчина в Алматы, напавший на женщину с топором

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала 27-летнего мужчину, который промышлял разбоем с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием опасной для жизни и здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДП Алматы, мужчина разгуливал топором в частном жилом секторе на территории Турксибского района.

«Как установлено следствием, семейная пара возвращалась домой с прогулки. Отец семьи, проводив жену с маленьким сыном до ворот дома, не подозревая, что в доме может оказаться чужой мужчина, отправился на работу. Женщина с сыном, закрыв за собой ворота, направилась к дому. Далее, пройдясь немного по дому, потерпевшая увидела, что на кухне лежат колонки от ноутбука, в спальне разбросаны семейные вещи, затем увидела неизвестного мужчину европейского типа, который что-то торопливо искал в шкафчиках и тумбочках. Подозреваемый, увидев свою жертву, направился к ней с топором. Потерпевшая испугалась и стала бежать от него, но неудачно споткнулась, и мужчина, воспользовавшись моментом нанес лезвием топора по голове два удара. После того как она упала, он скрылся в неизвестном направлении», - пояснили в ДП Алматы.

Подозреваемому удалось забрать из дома ювелирные изделия на сумму 100 тысяч тенге. Полицейские сразу же приступили к поиску мужчины, и уже через пару часов задержали гр. У, 1992 года рождения, ранее неоднократно судимого, не работающего. Сейчас подозреваемый арестован и дает показания следователям. Проводится досудебное расследование по статье 192 ч. 2 УК РК.

В целях безопасности, а также сохранения имущества от краж, полиция города Алматы напоминает о необходимости в частном домовладении содержать сторожевых собак от грабителей.

Алматы   Происшествия   Силовые структуры  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды
Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды