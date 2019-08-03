Задержан мужчина в Алматы, напавший на женщину с топором

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала 27-летнего мужчину, который промышлял разбоем с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием опасной для жизни и здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДП Алматы, мужчина разгуливал топором в частном жилом секторе на территории Турксибского района.

«Как установлено следствием, семейная пара возвращалась домой с прогулки. Отец семьи, проводив жену с маленьким сыном до ворот дома, не подозревая, что в доме может оказаться чужой мужчина, отправился на работу. Женщина с сыном, закрыв за собой ворота, направилась к дому. Далее, пройдясь немного по дому, потерпевшая увидела, что на кухне лежат колонки от ноутбука, в спальне разбросаны семейные вещи, затем увидела неизвестного мужчину европейского типа, который что-то торопливо искал в шкафчиках и тумбочках. Подозреваемый, увидев свою жертву, направился к ней с топором. Потерпевшая испугалась и стала бежать от него, но неудачно споткнулась, и мужчина, воспользовавшись моментом нанес лезвием топора по голове два удара. После того как она упала, он скрылся в неизвестном направлении», - пояснили в ДП Алматы.

Подозреваемому удалось забрать из дома ювелирные изделия на сумму 100 тысяч тенге. Полицейские сразу же приступили к поиску мужчины, и уже через пару часов задержали гр. У, 1992 года рождения, ранее неоднократно судимого, не работающего. Сейчас подозреваемый арестован и дает показания следователям. Проводится досудебное расследование по статье 192 ч. 2 УК РК.

В целях безопасности, а также сохранения имущества от краж, полиция города Алматы напоминает о необходимости в частном домовладении содержать сторожевых собак от грабителей.