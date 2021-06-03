Задержан грабитель, ударивший ножом прохожего в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Незнакомец ударил ножом прохожего, забрал его телефон и скрылся в Алматы. Его задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что разбойное нападение произошло днем 2 июня в районе улиц Кожамкулова и Жамбыла. Компания молодых людей прогуливалась вдоль речки. Подбежавший незнакомец ударил одного из ребят, забрал его телефон и скрылся.

«Шел по улице, у меня выхватили телефон, я забрал его, в меня тыкнули ножом. Потом я за ним погнался, мои друзья позвонили в полицию», - сказал пострадавший.

Через несколько минут район был оцеплен патрульными автомашинами, злоумышленнику не удалось сбежать.

«Поступил вызов о грабеже. Подозреваемый с ножом. При проческе по улице Кожамкулова, южнее улицы Кабанбай батыра заметили подозреваемого, схожего по приметам и задержали. На место вызвали следственно-оперативную группу» - сказал сотрудник ППП ДП города Алматы Бекзат Ракишев.

При задержании парень утверждал, что ничего противоправного не совершал, просто проходил мимо. Но при досмотре его личных вещей следователи нашли в рюкзаке мобильный телефон потерпевшего. Задержанный для выяснения всех обстоятельств и установления личности доставлен в Управление полиции Алмалинского района. При задержании документов у него не оказалось, называть свои данные он отказался. Начато досудебное расследование.



