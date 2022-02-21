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Задержан грабитель, срывавший серьги у пенсионерок в Алматы

21 Февраля 2022 22:22
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Задержан грабитель, срывавший серьги у пенсионерок в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержан мужчина, срывавший с ушей бабушек серьги, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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38-летний серийный грабитель нападал на бабушек, не стесняясь прохожих. В некоторых случаях его действия зафиксированы камерами видеонаблюдения.

«Причем злоумышленник грабил женщин старше 60 лет, видимо, тех, кто не сможет дать ему отпор. Подозреваемый задержан. Это – 38-летний гражданин Б. Нигде не работающий, ранее судимый мужчина рассказал, что серьги бабушек сдавал в ломбард, а вырученные деньги тратил на свои нужды. По данному факту расследуется многоэпизодное уголовное дело», – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков. Как стало известно, мужчина прибыл в Алматы на заработки. В городе проживал на съемных квартирах. Ранее он имел судимость за аналогичное преступление. На данный момент фигурант водворен в изолятор временного содержания, а следователи проверяют его на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.



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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Криминал  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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