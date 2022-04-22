Задержан депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат маслихата города Алматы Кайрат Кудайберген задержан. Информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прокуратура города Алматы подтвердила задержание Кайрата Кудайбергена. Подробную официальную информацию выдадут позже. То, что его задержали - факт», - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

Как отметили в ведомстве, К. Кудайбергена задержали 21 апреля.

Кайрат Кудайберген является депутатом маслихата города Алматы, известным бизнесменом, учредителем холдинга Q3.

Ранее в СМИ сообщалось, что в социальных сетях были опубликованы видео, на которых во время массовых беспорядков в Алматы К. Кудайберген находился рядом с криминальным авторитетом «Диким Арманом».

Напомним, Арман Джумагельдиев по прозвищу «Дикий Арман» был задержан полицейскими 7 января. Позже об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях рассказал генеральный прокурор РК Берик Асылов. В начале апреля стало известно, что А. Джумагельдиеву продлили срок ареста до 7 июня.

