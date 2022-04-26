Задержан бывший начальник МПС Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Расследование проводится по факту мошенничества с использованием служебного положения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

«В отношении бывшего начальника Местной полицейской службы департамента полиции города Шымкент Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование по факту мошенничества с использованием служебного положения (по статье 190 ч.3 п.2 Уголовного кодекса).

25 апреля текущего года Бухарбаев М. задержан и водворен в изолятор временного содержания в порядке ст.ст.128, 131 уголовно-процессуального кодекса», - говорится в сообщении пресс-службы Антикоррупционной службы.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.