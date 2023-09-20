Задержан автор фейкового видео о конфликте на границе Костанайской области

В социальных сетях получило распространение видео колонны военного транспорта с комментарием о якобы происходящем конфликте военнослужащих на границе Костанайской области, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на ДП Костанайской области.

Как выяснилось, видео оказалось «фейковым».

Сотрудниками полиции ДП Костанайской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 52- летний житель города Костанай. Свою вину в совершении умышленного деяния он признал.По данному факту начато досудебное расследование по пункту 3 части 2 статьи 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций».

В полиции напомнили об уголовной и административной ответственности за распространение фейков и призвали граждан проверять достоверность сведений, прежде чем распространять их.Необходимо не поддаваться слухам и не создавать ажиотаж вокруг событий, которые таковыми не являются.