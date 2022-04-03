Задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин РК «А», планировавший покушение на Президента РК и ряд высокопоставленных государственных служащих. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Одновременно им планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

В результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.

Кроме того, агенту «А» отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в РК и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов.

В ходе предварительного следствия гражданин РК признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства.









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