Задачу сокращения чиновников на 25% решим уже в 2021 году - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июля 2021 года внедрят факторно-балльную шкалу для госаппарата. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задачу сокращения чиновников на 25% мы решим уже в 2021 году. В зависимости от результатов и с учетом цифровизации примем решение и о дальнейшем сокращении. За счет сэкономленных средств будет повышена заработная плата оставшихся работников. Низкооплачиваемая государственная служба обходится обществу слишком дорого», - заявил Президент в своем Послании в ходе совместного заседания палат Парламента.

«Недопонимание этого вопроса ведет к отрицательной селекции, потери компетенции, инициативы и самое главное - к коррупции. Поэтому с 1 июля 2021 года следует внедрить факторно-балльную шкалу. Это приведет к усилению ответственности и мотивации государственных служащих», - отметил Глава государства.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана поручил ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигосударственного сектора.