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Задачу государства и бизнеса назвал Президент РК

7 Декабря 2021 12:09
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Задачу государства и бизнеса назвал Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Задача государства и бизнеса - совместно повышать конкурентоспособность производимых в Казахстане товаров. Об этом высказался Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Задача государства и бизнеса - совместно повышать конкурентоспособность производимых в стране товаров, внедрять современные системы качества. Диагностика бизнес-процессов на предприятиях должна соответствовать глобальным тенденциям в этой сфере. Речь, прежде всего, о цифровизации и использовании элементов индустрии 4.0», - сказал сказал в своем видеообращении Касым-Жомарт Токаев в рамках церемонии вручения премии «Алтын сапа».

«В этой связи следует поэтапно привести требования конкурса «Алтын сапа» в соответствие с новой моделью Европейского фонда управления качеством. Мы должны соответствовать лучшим международным моделям и практикам», - заявил Глава государства.

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#Президент Казахстана   #Промышленность   #Экономика   #Цифровой Казахстан  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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