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Задачи предвыборной программы Nur Otan являются продолжением курса реформ Президента - эксперт

Автор:  
Акбота Кузекбай
25 Ноября 2021, 01:15
Задачи предвыборной программы Nur Otan являются продолжением курса реформ Президента - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Задачи предвыборной программы партии Nur Otan являются продолжением курса реформ Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Такое мнение выразила ведущий научный сотрудник Отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Мадина Бектенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решение Первого Президента РК – Елбасы, Председателя партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева о передаче полномочий главы Партии Nur Otan действующему Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву является еще одним подтверждением дальновидности Лидера нации. Пройдя вместе с партией, в качестве ее основателя и Председателя 20-летний исторический путь, Елбасы как никто другой понимает, что для дальнейшего политического развития страны очень важно, чтобы все политические институты государства были сплочены вокруг курса действующего Президента. Партия – это один из важных механизмов, объединяющих власть и общество на всех уровнях, это проводник идей и чаяний казахстанцев, от своевременной реализации которых зависит благосостояние народа», - сказала Мадина Бектенова.

По словам эксперта, за все годы своего существования партия Nur Otan благодаря активной и плодотворной деятельности зарекомендовала себя в качестве партии-лидера, политической силой страны, у которой своя уникальная история успеха, опыт и большое количество сторонников.

«Передача руководства главной Партии страны Президенту Касым-Жомарту Кемеловичу Токаеву – во-первых обеспечит логический процесс политического развития, во-вторых, огромный потенциал партии будет направлен на реализацию основного государственного курса, обозначенного Главой государства в своей предвыборной платформе», - отметила ведущий научный сотрудник Отдела социально-политических исследований КИСИ.

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на Внеочередном XX Съезде партии Nur Otan, 25 ноября 2020 года, отмечая важность парламентских выборов, сообщил о принятии предвыборной программы Партии «Путь перемен: достойная жизнь каждому» до 2025 года. По словам Главы государства, это новая парадигма развития, детально просчитанный, реалистичный документ. Программа предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа».

«Важно отметить, что задачи предвыборной Программы партии Nur Otan являются продолжением курса реформ действующего Президента и перекликаются с задачами, поставленными им в своей Предвыборной программе «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс», - добавила М. Бектенова.

«О целях и ориентирах центристской платформы Nur Otan в своем выступлении на расширенном заседании Политического совета партии заявил и Елбасы. Нурсултан Назарбаев, отметив, что заложенные в политической платформе партии ценности –- Человек, Свобода, Верховенство закона, Справедливость, Солидарность, Устремлённость в будущее, Семья и традиции понятны и близки каждому казахстанцу. Важно, что эти цели подкреплены необходимыми ресурсами на всех уровнях политической системы страны», - считает спикер.

Напомним, 23 ноября 2021 года Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan» Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

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