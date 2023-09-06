Задачи Послания Президента ориентированы не на имидж, а на конкретный результат - российский эксперт

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Развитие транспортных коммуникаций делает Центральную Азию чрезвычайно важным регионом для всего мира. Такое мнение высказал политический аналитик, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, анализируя ключевые тезисы Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана в беседе с собственным корреспондентом МИА «Казинформ».

Как отметил Аркадий Дубнов, Послание Президента сфокусировано на конкретном отрезке времени президентского срока.

«Если вы обратили внимание, то там указан 2029 год в качестве срока, к которому нужно решить те или иные задачи. Это означает, что Касым-Жомарт Токаев очень серьезно относится к тому, что он обещал за единственный семилетний срок президентских полномочий. Сделать основу для строительства или даже построить новый справедливый Казахстан. Это деловой подход Президента, который не видит себя пожизненным лидером страны», - отметил он.

«Именно поэтому важно отметить, что продекларировав отказ от огромных протяженных во времени планов и программ, он сформулировал задачу, в течение трех лет решить те или иные проблемы. В отдельных случаях он отводит гораздо более долгий срок. Это очень прагматичный подход, впрочем он и сам формулирует свой курс, как справедливость, инклюзивность и прагматичность. Мне кажется, что он, в первую очередь, думает не об имидже, а о конкретном результате», - сказал эксперт.

По мнению политолога, Глава государства видит основную задачу в том, чтобы устранить зависимость страны от сырьевого фактора. Формулируется цель сделать перерабатывающую отрасль промышленности главным содержательным элементом новой экономики страны.

«Это разумное и естественное стремление страны. Он говорит, что основной каркас экономики - самодостаточность и ускорение строительства обрабатывающего сектора, т.е. кластеров высокого передела в металлургии, углехимии, нефтегазовой отрасли», - отметил Аркадий Дубнов.

Политолог считает, что Президент в Послании лично определяет направления деятельности исполнительной власти и отдельно подчеркивает, что ответственность за выполнение реформ лежит на нем.

«Там очень много чувствительных моментов. К примеру, строительство атомной электростанции. Он выделяет этот вопрос и это разумно, когда он говорит о том, что необходимо провести референдум и тщательно подготовиться. В Казахстане есть наследие «семипалатинского синдрома» - Казахстан травмирован на долгие годы последствиями ядерных испытаний в советские времена, - считает эксперт. – Касым-Жомарт Токаев, на мой взгляд, справедливо утверждает, что если казахстанцы хотят жить в энергетически независимой стране, то именно АЭС позволит сегодня обеспечить страну надежным электроснабжением и здесь необходимо объяснить людям, что этот вид энергии - наиболее экологичное решение проблемы».

«Концепция человекоцентричной экономики, реализуемая Главой Казахстана, мне очень симпатична, потому что она говорит о том, что ставит акценты на понятии «государство для людей», а не «люди для государства». Надо понимать, что людской потенциал создан не для каких-то сумасшедших иллюзий, относительно будущего, типа идеологических войн и так далее. Тут надо вспомнить его предыдущие заявления о том, что Казахстан не хочет ввязываться в войны, конфликты. Это ориентир на строительство собственного государства, которое будет удобным для жизни людей», - отметил Аркадий Дубнов.

Эксперт также назвал разумным решение Главы государства по созданию двух новых министерств.

«Ранее водно-энергетические проблемы решались в центре метрополии, но при распаде Союза, постсоветские страны оказались в очень растерянном состоянии и не могли поделить между собой водные ресурсы, некому было этим заняться. Отдельная структура, которой переданы достаточно большие полномочия, ее создание - это веление времени», - сказал политолог.

«Учреждение нового министерства, занимающегося вопросами транспорта, возникло как необходимость в современную эпоху, когда Центральная Азия, в первую очередь, Казахстан, который себя провозглашает центром евразийского континента, становится контрапунктом транспортных коммуникаций. Поэтому должна быть структура, которая целеустремленно занимается прогнозированием, реализацией видения будущего, т.е. задача - быть визионером этого транспортного будущего. Коммуникации - это то, что сегодня делает Центральную Азию чрезвычайно важным регионом вообще для всего мира, даже гораздо большим, чем сама по себе Евразия. Это довольно важное нововведение», - подчеркнул эксперт.

Политолог также обратил внимание на обозначенных в Послании задачах развития информационных технологий и искусственного интеллекта.

«С этой точки зрения Казахстану требуется импорт иностранных компетенций. Ему чрезвычайно важны иностранные специалисты, а не просто деньги. В этом смысле Казахстан, что называется, обречен быть открытой и современной страной. Это линия времени. С другой стороны, Касым-Жомарт Токаев говорит о защите собственного рынка, о необходимости определенной госполитики протекционизма, что делают сегодня все страны мира. Не станет ли это противоречием, вот эта необходимость импорта зарубежных кадров и технологий. Есть проблема, но думаю, что люди которые готовили эти узловые точки, что обычно делается администрациями глав государств, разработали эффективные механизмы, способные быстро привлечь бизнес к прорывным проектам», - сказал он.

Политолог отметил, что в Послании были поставлены громадные и амбициозные задачи. Главной проблемой на пути их реализации будет вопрос о способности подобрать для этого профессионалов и людей, которые все это будут решать.

«В этом есть серьезная проблема для сегодняшнего Казахстана. Да, есть деньги, есть политическая воля, но есть ли достаточное количество людей, обладающих не просто знаниями, но и еще в каком-то смысле культурой созидания. Не даром Президент жалуется на низкую политическую культуру среди некоторого населения. Одновременно решается проблема разного цивилизационного уровня, это очень большой вызов», - резюмировал Аркадий Дубнов.

Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства народу Казахстана можно ознакомиться здесь.