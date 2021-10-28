Задачи перед костанайскими аграриями озвучил Архимед Мухамбетов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Жастар Сарайы в Костанае собрались все, кто имеют непосредственное отношение к сельхозотрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона. С приближающимся праздником присутствующих поздравил и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

«В текущем году товаропроизводителям области в очередной раз пришлось противостоять неблагоприятным погодным факторам, лето сложилось засушливым, с недостаточным количеством осадков, высоким температурным режимом. Запланированных объемов сбора продукции достичь не удалось, но тем не менее, собрано порядка 3 млн. тонн зерна и свыше 200 тысяч тонн маслосемян. Неблагоприятные условия года отразились на финансовое состояние сельхозформирований, но немало и устойчивых предприятий, со стабильным производством, результаты их работы сегодня были озвучены. Учитывая благоприятную обстановку по ценам на рынке зерна, в особенности на маслосемена, товаропроизводители имеют возможность завершить год с положительными результатами», - отметил глава региона.

В этом году, по словам Архимеда Мухамбетова, в связи с засухой хозяйствам была оказана дополнительная господдержка по выделению ГСМ на кормозаготовку по льготным ценам, средств на удешевление стоимости кормов для маточного поголовья сельскохозяйственных животных. Это более 1,8 млрд.тенге.

Отмечено также, что объемов выращенной продукции достаточно для обеспечения продовольственной безопасности области, необходимое количество будет использовано на нужды населения области. Остальное - зерно, масличные будут реализованы на внешние рынки.

В целом по отрасли, как отметил аким области в ходе своей поздравительной речи, продолжится работа по дальнейшей диверсификации производства, реализации и ввода новых инвестиционных проектов, на основе современных высокотехнологичных производств, увеличению выпуска товаров с добавленной стоимостью, в том числе по глубокой переработке продукции.

Основная задача, стоящая перед аграриями области - обеспечение повышения конкурентоспособности предприятий, увеличение экспортного потенциала области.

«На ближайшую перспективу перед отраслью стоят задачи по исполнению поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана от 1 сентября. В том числе по вопросам ценообразования, кормообеспечения животноводства, обеспечения пастбищными угодьями скота сельского населения. Это актуальные вопросы, от которых в немалой степени зависит уровень благосостояния наших граждан, их благополучие. Все задачи стоящие перед отраслью безусловно будут выполняться, большой опыт накопленный нашими аграриями позволяет говорить об этом с полной уверенностью. Позвольте от себя лично, от всей общественности области, поздравить всех представителей аграрной отрасли, ветеранов сельскохозяйственного производства, с профессиональным праздником!» - подытожил Архимед Мухамбетов.

Стоит отметить, что сегодня наградами отмечены более полусотни работников отрасли, среди которых 8 глав КХ и местных ТОО - получили медали «Еңбек ардагері», нагрудной знак «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі» получили 14 представителей отрасли. На торжественными мероприятиями также товаропроизводители также отмечены полётными грамотами министра сельского хозяйства РК и грамотами акима области.