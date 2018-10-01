Задачи нового Послания находятся в топе общественных ожиданий - ИМЭП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальная социальная повестка является главной отличительной чертой нового Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. Об этом в комментарии корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого президента РК (ИМЭП) Серик Бейсембаев.

«Нацеленность на актуальную социальную повестку является главной отличительной чертой сегодняшнего Послания. В данном контексте своевременным выглядит решение по повышению уровня минимальной заработной платы до 42 тыс. тенге. В Казахстане он составлял 28 тыс. тенге или около 80 долларов», - сказал Серик Бейсембаев.

По опыту США и других развитых стран, минимальная заработная плата является эффективным инструментом поддерживания высоких стандартов жизни, утверждает он.

Также, с точки зрения качества жизни граждан, позитивный эффект будут иметь наведение порядка в сфере ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве, улучшение инфраструктуры сельских территорий.

«Следующий важный момент - это повышение ответственности государственных органов перед гражданами, что также находится в топе общественных ожиданий. Речь идет не только о борьбе с коррупцией, но и о выстраивании новой системы взаимоотношений между гражданами и представителями власти», - отметил эксперт ИМЭП.

«Прежде всего это касается полиции, к работе которой в этом году было особое внимание. Сокращение у них лишних функций, а также переход на сервисную модель, думаю, как раз являются ответом на эти ожидания», - добавил Серик Бейсембаев.

По его мнению, в целом можно говорить о том, что задан курс на расширение социальной функции государства. Учитывая вес Послания Президента в общественном мнении, это значительно подкрепит рейтинг всех государственных институтов, заключил эксперт.