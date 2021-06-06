РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:00, 06 Июнь 2021 | GMT +6

    Задача войти в топ-20 - молодой профи-боксер из Казахстана о своих планах

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский профессиональный боксер, обладатель пояса WBC (ABC) Continental Нуртас Ажбенов (11-0, 4 КО) выступит на вечере профессионального бокса, который пройдет в июле в Алматы. Корреспонденту МИА «Казинформ» он рассказал о своей подготовке, а также о том, как он попал в бокс.

    «Подготовка проходит в Алматы на базе MTK Kazakhstan под руководством Болата Ниязымбетова. Имя соперника пока неизвестно, но я надеюсь, что будет красивое шоу. Буду выступать в легком весе 61 кг», - ответил Нуртас Ажбенов.

    В своем последнем бою в феврале этого года он выиграл у россиянина Евгения Смирнова и завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBC (ABC) Continental.

    «Тогда зрителей из-за карантина не было, это все же сказывается, но у нас ведь цель одна - выиграть у соперника, несмотря на то, есть ли болельщики в зале или нет. Надеюсь, что в предстоящем бою будут зрители, это тоже для нас хорошая поддержка», - заявил он.

    Он также рассказал о своих дальнейших планах.

    «Конечно, все хотят стать чемпионом мира, в том числе и я. К этому потихоньку стремимся. В моем весе есть пять лучших боксеров, надеюсь, что я выйду с ними в дальнейшем. Надо улучшить свой рейтинг, сейчас я стою на 80 месте в своем весе, хочу попасть в топ-20 до конца этого или следующего года», - поделился он.

    Боксер также сравнил уровень профи бокса в Казахстане с Европой.

    «Я полтора года был в Лондоне, там тренировался и провел пять боев, также выступал в Дубае, тренировался в Испании, а потом приехал на родину. Скажу, что наши тренировки все же отличаются от европейской системы. В Казахстане только начинает развиваться профессиональный бокс», - добавил спортсмен.

    Нуртас Ажбенов родился в 1994 году в Актюбинской области. Начал заниматься боксом с 11 лет. Сначала выступал в любительском и за сборную страны, провел около 300 боев. Является мастером спорта РК.

    «Меня в бокс привел мой отец. В семье только я занимаюсь профессиональным спортом. Не жалею, что стал боксером. Мечтал выступать в профи. Планы большие, покажет время», - заметил Ажбенов.


    Теги:
    Спорт Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:35
    Военные корабли Казахстана прибыли в Баку
    Сегодня, 15:30
    Шестилетний ребенок погиб в Алматы
    Сегодня, 15:07
    Добровольную накопительную систему «Келешек» внедрят в Казахстане в 2024 году
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!