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Задача молодых - сохранить нашу независимость - артист цирка

Автор:  
Гульзат Сахова
18 Декабря 2020, 05:15
Задача молодых - сохранить нашу независимость - артист цирка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Адлет Тиканов является ровесником Независимости. За 29 лет он преуспел в искусстве и стал одним из ведущих артистов алматинского цирка. Молодой акробат-гимнаст в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» поздравил казахстанцев с Днем Независимости и поделился своими дальнейшими планами.

- Адлет, расскажите о себе?

- Я родился 21 сентября 1991 года в городе Павлодаре. В 1999 году переехал в южную столицу Алматы. Учился в районной школе Талгара в посёлке Панфилова. В детстве мечтал стать полицейским, как мой дядя, который воспитывал меня. Он работал в полиций и был для меня примером. Потом, в подростковом возрасте, я начал увлекаться танцами break dance, паркуром, уличной акробатикой. Мои друзья поступили в эстрадно-цирковой колледж имени Жусупбека Елебекова в цирковое отделение. Тогда и у меня появилась новая мечта. Я тоже очень сильно хотел поступить в цирковое отделение и поступил на грант.

- Как вы думаете, что изменилось за годы независимости в нашей стране?

- Да, конечно, у нас много чего изменилось в лучшую сторону. Мы стали свидетелями колоссального развития. У нас появилась прекрасная столица. Так как я объездил полмира, могу сказать, что мы ничем не отстаем от всего мира. Я думаю, что наравне с экономикой у нас хорошо развивается и наша культура. Оказывается огромная поддержка молодым, которая помогает нам взлетать все выше и выше.

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Сейчас у молодого поколения много возможностей. Например, в детстве конфеты мы могли позволить себе только по праздникам. Сейчас нет такого. У детей все под рукой- сотовые телефоны, модная одежда, в садик и школу их возят на машинах. Дети - это будущее наций, так что на счет этого наше правительство заботиться в первую очередь.

- Расскажите о вашей семье?

- Жена работает вместе со мной. Воспитываем пятилетнего сына. Его зовут Тамерлан. Сына тренирую сам. Сын вместе с нами участвовал на Central Asia got talent. Если сын в будущем выберет другую профессию, я, конечно, поддержу его. Однако он говорит, что хочет быть, как папа. Сам занимаюсь около 4-5 часов в день. Вечером после работы занимаемся с сыном.

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- Ваши планы на будущее?

- Я артист цирка - этим я горжусь. Являюсь акробатом-гимнастом. Объездил полмира, участвовал во многих всемирных фестивалях циркового искусства и гордо представлял наш Казахстан. В копилке есть Гран-При, золото, серебро, есть и бронза. Получал специальные призы от разных стран. Участвовал в ТВ проектах «Украина талант шоу», Китай, Central Asia got show, везде мы были финалистами. В январе планируем в British got talent, мы уже прошли видео кастинг и будет выход в финал. Конечно, этого ещё мало, но есть много целей и новые мечты! Мы прошли видео-кастинг, так как на то время был карантин по всему миру. В январе мы едем в Англию, в Лондон - выход в финал. Если пройдем, то будем в финале, и надеемся на выигрыш, который составляет 150 000 долларов, дострою дом своей мечты. (Улыбается). Дальше будет фестиваль, который пройдет в Монте-Карло (Монако), в данный момент мы тренируемся, чтобы попасть туда.

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- Какое качество необходимо для того, чтобы стать цирковым артистом?

– В первую очередь, это любовь к цирковому искусству. Каждый артист цирка - это фанат своего дела. Мы - люди искусства, и мы преданы своей профессии. Цирковым артистом может стать не каждый. Все-таки, это должно быть заложено где-то глубоко в душе. И, конечно же, чтобы добиться результатов, необходимо много трудиться. Постоянно поддерживать форму. Сон, питание и тренировки - это одно целое для нас. Но карантин дал о себе знать. Сейчас только начали обратно входить в форму.

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- Каким вы видите Казахстан через 20 лет?

- Независимость дала возможность казахскому народу раскрыть крылья. Дала импульс к развитию. У нас есть свой герб, своя земля, свой язык, флаг, который я гордо поднимаю за границей. Через десятилетия я вижу Казахстан в рядах двадцати развитых стран мира. К этому мы придем общими усилиями. И здесь особую роль играет наша молодежь, в том числе и мы.

Пользуясь, случаем, хочу поздравить наш любимый Казахстан с Днем независимости и пожелать всем крепкого здоровья и больших свершений! Наша задача молодых - сохранить нашу независимость и оставить все наши основные ценности нашим детям.

- Благодарю за беседу и успехов Вам!

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