Зачем ВОЗ инвестирует в здравоохранение Казахстана? Интервью с главой Европейского регионального бюро Хансом Клюге

В Бишкеке 26-27 июня пройдет Международный форум по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии. В 2022 году пять стран региона – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан - согласовали Дорожную карту и первую стратегию в поддержку здоровья и благополучия в ЦА. В преддверии инвестиционного форума, глава европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге дал эксклюзивное интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

- Расскажите, пожалуйста, о главной повестке предстоящего Международного форума по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии, который пройдет в Бишкеке 26-27 июня. Насколько сегодня актуальны инвестиции в здравоохранение стран Центральной Азии? Сколько инвестиций за последние 5 летбыло вложено в здравоохранение стран ЦА, в том числе в Казахстан?

- Необходимо отметить, что инвестиции в здравоохранение являются инвестициями в будущее наших стран и всего общества. Главными целями Международного форума по инвестициям в здравоохранение Центральной Азии будут: развитие новых партнерств для инвестиционных проектов в здравоохранениии, обмен опытом в достижении Целей устойчивого развития в области здравоохранения и акцент важности инвестиций в здоровье, как катализатора устойчивого развития в соответствии с дорожной картой ВОЗ по здоровью и благополучию в Центральной Азии.

Центральная Азия — это уникальный регион с населением 76,5 миллионов человек, значительная часть которого — молодежь до 14 лет. Поэтому инвестиции в здравоохранение являются очень важными, особенно после того, как пандемия COVID-19 выявила слабые стороны местных и глобальных систем здравоохранения. В свете таких серьезных проблем как быстрое распространение ВИЧ и трудноизлечимый туберкулез, странам региона крайне необходимы крепкие системы здравоохранения, которые возможны только благодаря стратегическим инвестициям и международному сотрудничеству.

С 1 января 2022 года по 30 марта 2024 года Европейское региональное бюро ВОЗ мобилизовало в общей сложности 101,78 миллиона долларов на поддержку инициатив в области здравоохранения в регионе, включая бюджет в более чем 28,3 миллиона долларов в Казахстане. Однако мы понимаем, что необходимо делать больше для укрепления систем здравоохранения и достижения Целей устойчивого развития в здравоохранении. Инвестиции в эту сферу способствуют не только улучшению здоровья населения, но и обеспечивают стабильность экономики и региональную безопасность. Таким образом, этот форум представляет собой значимый шаг к здоровому и стабильному будущему всех стран Центральной Азии.

Хочется выразить благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву и министру здравоохранения доктору Акмарал Альназаровой за тесное сотрудничество с Европейским региональным бюро ВОЗ и нашим страновым офисом в Казахстане. Также я благодарен за поддержку наших региональных инициатив в области здравоохранения. Здоровье — это действительно коллективная работа, и я очень надеюсь на наше плодотворное дальнейшее сотрудничество в ближайшие годы.

- На Ваш взгляд, в каких областях здравоохранения Казахстана особенно нужны иностранные инвестиции и для чего?

- С момента получения независимости Казахстан значительно продвинулся в области здравоохранения, улучшив показатели продолжительности жизни и сократив уровень смертности. Страна успешно достигла ряда глобальных целей в области здравоохранения, включая снижение материнской и детской смертности. Ключевую роль в этих достижениях играет внедрение всеобщего медицинского обслуживания, которое с 2000 года расширило свое покрытие с 38,7% до 75,9% населения к 2019 году. Это обеспечивает доступ населения к основным медицинским услугам без финансовых затруднений благодаря налаженным системам первичной медицинской помощи.

Но несмотря на эти успехи, существуют проблемы, которые могут помешать достижению Целей устойчивого развития. К ним относятся: высокая смертность из-за неинфекционных заболеваний, самоубийства, дорожно-транспортные происшествия, а также недостаточное финансирование, высокие расходы на медицинские услуги за счет собственных средств и экологические риски. Чтобы противостоять всем этим вызовам, ВОЗ содействовала разработке Дорожной карты по здоровью и благополучию, которую поддержали региональные лидеры в Душанбе в сентябре 2022 года. Дорожная карта акцентирует внимание на 11 критически важных направлениях для инвестиций и партнерства, включая усиление первичной медицинской помощи, улучшение управления в сфере здравоохранения, продвижение цифровой трансформации и укрепление безопасности в сфере здравоохранения.

Я считаю, что иностранные инвестиции крайне необходимы в этих направлениях, чтобы устранить существующие недостатки и повысить качество медицинских услуг.

Фото: Европейское регионального бюро ВОЗ

- Что необходимо для привлечения иностранных инвестиций в области здравоохранения?

- Инвестиции в здравоохранение не только улучшают общественное здоровье, но и значительно стимулируют экономику страны. Несмотря на распространенное мнение, что такие инвестиции сокращают экономические ресурсы, на самом деле они вносят существенный вклад в достижение экономических и социальных целей. Здравоохранение способствует экономическому росту, созданию рабочих мест и укреплению социальной сплоченности, являясь одним из ключевых секторов, оказывающих положительное влияние на ВВП.

Ответственные за политику в области здравоохранения должны активно продвигать экономические преимущества инвестиций в этой среде. Это достигается путем принятия подхода, ориентированного на экономику благополучия, при котором инвестиционные решения ставят в приоритет социальное, экономическое и человеческое благополучие, что в конечном итоге способствует снижению неравенства и стабилизации экономики. Примером может служить Исландия, где инвестиции в экономику благополучия привели к росту ВВП, высокому уровню занятости и улучшению качества жизни населения. Также крайне важно внедрять инновации в сферу здравоохранения. Странам Центральной Азии следует быть открытыми для инновационных методов, таких как цифровые технологии в медицине и искусственный интеллект, чтобы привлечь иностранные инвестиции и эффективно решать современные медицинские задачи.

Кроме того, демонстрация ощутимых результатов имеет важное значение для привлечения инвестиций. Системы здравоохранения должны показывать подотчетность, качество и эффективность, например, повышение производительности труда работников здравоохранения или успешные реформы, чтобы завоевать доверие инвесторов и подчеркнуть роль сектора, как экономического двигателя. Европейское региональное бюро ВОЗ поддерживает это, помогая странам демонстрировать вклад сектора здравоохранения в экономический рост и создание рабочих мест в условиях эффективной политики.

- Известно, что в прошлом году Министерство здравоохранения РК и Европейское бюро ВОЗ подписали соглашение на 2024-2025 годы. Что уже сделано в рамках данного договора? Какие ожидаемые результаты в рамках этого соглашения?

- В рамках нового двухгодичного соглашения о сотрудничестве на 2024-2025 годы ВОЗ продолжает поддерживать Казахстан, предоставляя помощь в развитии потенциала, техническую экспертизу и поддержку в таких ключевых областях, как здоровье матери и ребенка, профилактика неинфекционных заболеваний, подготовка к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, профилактика инфекций и их контроль, цифровое здравоохранение, вакцинация, психическое здоровье и вопросы здоровья в контексте окружающей среды.

В дополнение к этому ВОЗ активизирует свои усилия в сферах финансирования здравоохранения, финансовой защиты и развития человеческих ресурсов. В числе важных инициатив запущены два проекта Пандемического фонда для укрепления готовности к чрезвычайным ситуациям в здравоохранении и реализация Концепциии «Единое здоровье», а также первый межсекторальный план по продвижению здоровья в школах и исследование неблагоприятного детского опыта.

Кроме того, были проведены мастер-классы для акушерок, курсы для тренеров по профилактике рака шейки матки, разработана национальная стратегия телемедицины, оценены лаборатории общественного здравоохранения и системы финансирования. Эти меры направлены на укрепление инфраструктуры здравоохранения Казахстана и повышение качества общественного здоровья.

- Доктор Ханс Клюге, Вы с 2020 года возглавляете Европейское региональное бюро ВОЗ. Расскажите, пожалуйста, о главных достижениях за этот период, которые были реализованы в Казахстане?

- Казахстан имеет значимую историю как лидер в области глобального здравоохранения начиная от Алма-Атинской декларации 1978 года и Астанинской декларации о первичной медицинской помощи 2018 года, которые были отмечены в 2023 году во время 73-й сессии Регионального комитета ВОЗ для Европейского региона. Я хочу выразить благодарность правительству Казахстана за его неизменную приверженность повестке по первичной медицинской помощи. С поддержкой Европейского регионального бюро ВОЗ опыт Казахстана в этой области продолжает распространяться по всему миру.

С 2020 года мы значительно укрепили сотрудничество с Казахстаном, тесно работая с Министерством здравоохранения и другими ключевыми национальными агентствами здравоохранения. ВОЗ мобилизовала более 9,4 миллиона долларов для технической поддержки и поставки медицинского оборудования и расходных материалов. Также реализуются два грантовых проекта от Пандемического фонда Всемирного банка, общим объемом 20 миллионов долларов, для улучшения готовности к чрезвычайным ситуациям в здравоохранении и продвижения мультидисциплинарного сотрудничества через подход «Единое здоровье».

Особенно важным было обучение более 20 000 медицинских работников в ключевых областях, включая профилактику инфекций, лабораторные навыки, устойчивость к антимикробным препаратам, управление клиническими случаями, психическое здоровье, профилактику заболеваний, иммунизацию и цифровое здравоохранение. Важно отметить, что Казахстан стал первой страной, полностью реализовавшей Глобальную программу по подготовке лидеров лабораторной службы в Казахстане (Global Laboratory Leadership Programme). Чтобы обеспечить устойчивость наших усилий по развитию потенциала, мы сотрудничали с медицинскими университетами для улучшения учебных программ по психическому здоровью и подходу «Единое здоровье».

ВОЗ также поддержала правительство Казахстана в реализации значимых инициатив в области общественного здравоохранения. Эти мероприятия включали введение нового законодательства о табачных изделиях (В Казахстане запретили вейпы – Президент РК подписал закон – прим. ред.) и разработку стратегических политик и планов, касающихся профилактики инфекций, управления лабораториями и устойчивости к антимикробным препаратам.

Фото: Европейское регионального бюро ВОЗ

Мы тесно сотрудничаем с другими подразделениями ООН для привлечения внимания к вопросу благополучия женщин и детей в мире. Например, в ноябре прошлого года совместно с другими агентствами ООН страновой офис ВОЗ принял участие в организации интерактивной художественной инсталляции «Нерассказанное», посвященной «16 дням активных действий против гендерного насилия». Идея этого мероприятия заключалась в том, чтобы пролить свет на нерассказанные истории насилия и дискриминации в отношении женщин и девочек. Ведь гендерное насилие оказывает значительное и долгосрочное воздействие на физическое и психическое здоровье. Поэтому крайне важно бороться с гендерным насилием в рамках системного подхода, обеспечивая уход, ориентированный на пострадавших, поддержку психического здоровья и психосоциального благополучия. Мы также провели несколько важных исследовательских проектов, направленных на снижение факторов риска гендерного насилия, усиления профилактики инфекций, улучшения служб охраны психического здоровья и укрепления информационной системы здравоохранения. Данные инициативы сыграли решающую роль в обеспечении того, чтобы стратегии здравоохранения в Казахстане были научно обоснованными и эффективными.