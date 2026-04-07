Зачем в Костанае хотят списать кинофонд на 9,3 млн тенге

Как сообщили в областном центре самодеятельного народного творчества и киновидеофонда, кинопленки были переданы на баланс учреждения в 2019 году. Речь идет о копиях фильмов, ранее демонстрировавшихся в кинотеатрах региона. Они были произведены на студиях «Мосфильм» и «Казахфильм» и на сегодняшний день доступны в открытых интернет-источниках.

Общая первоначальная стоимость фонда составила 9,3 млн тенге.

После передачи материалов учреждение инициировало работу по определению их

дальнейшей судьбы.

— В 2021 году направлялось обращение в профильные органы для оценки исторической ценности кинопленок, однако ответа получено не было. В 2023 году повторные запросы дали результат: согласно официальному ответу, представленные фильмы не содержат материалов, отражающих историю Костанайской области, и не подлежат включению в Национальный архивный фонд, — говорится в официальном ответе центра.

В 2025 году провели техническое обследование, по итогам которого установлено неудовлетворительное состояние 14 548 единиц киновидеофильмов, восстановлению они не подлежат.

— В связи с этим в феврале 2026 года в управление финансов акимата области направлен пакет документов для рассмотрения вопроса о списании фонда. Материалы полностью амортизированы и не имеют остаточной стоимости, — сообщается в комментарии.

Также в учреждении подчеркнули, что киновидеофонд занимает около 200 квадратных метров, при этом его текущее состояние не позволяет использовать или восстановить материалы. Освобожденные площади планируется задействовать для более эффективных целей.

Вопрос о списании фонда рассматривается в установленном законодательством порядке на основании проведенных экспертиз.

