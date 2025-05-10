Зачем Трамп просит Эрдогана вмешаться в переговоры с Россией и Украиной

Новый посредник?

Можно ли говорить, что это следствие отсутствия прогресса в ходе переговоров США с Россией? По крайней мере в настоящий момент американская сторона больше высказывается в адрес России, чем Украины. К примеру, 7 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия «слишком много требует» на мирных переговорах. Соответственно, привлечение новых посредников вроде Турции рассматривается в Вашингтоне как способ интенсифицировать переговорный процесс.



В то же время, возможен и такой вариант, что главной темой разговора Трампа и Эрдогана была не столько сама Украина, сколько широкий спектр вопросов, в том числе по Ближнему Востоку. Например, США интересовала позиция Турции по Сирии и Ираку. У Анкары и Вашингтона есть здесь свои интересы, для обеспечения которых они держат войска. Для Турции большое значение имеет ситуация в секторе Газа.

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Так что турецкий и американский президенты могли многое обсудить. Тем не менее, для широкой общественности главный акцент был сделан на переговорном процессе вокруг российско-украинского конфликта. Следовательно, именно это было важно для обоих участников этого телефонного разговора. Хотя для Эрдогана разговор был по понятным причинам более важен.



После истории с арестом популярного в обществе мэра Стамбула Экрема Имамоглу у него возникли определенные сложности с общественным мнением. В этой ситуации ему необходим успех, который проще всего получить на поле внешней политике, где Эрдоган традиционно весьма эффективен. Тем более, что в экономике Турции непростая ситуация, и это в значительной степени ослабляет рейтинг популярности турецкого лидера. Поэтому для Эрдогана беседа с Трампом имеет очень большое значение. В этом случае можно предположить, что американский президент теоретически мог предложить турецкому коллеге роль в контексте переговоров вокруг российско-украинского конфликта.

Логично предположить, что Трампу надо как-то повлиять на Владимира Путина, чтобы тот согласился на предложения США. Хотя здесь есть свои сложности, потому что Россия не хочет отступать от своих прежних требований. В Москве хотели бы, чтобы Путин встретился с Трампом и при личной встрече заключил сделку.



Это вполне допустимо, если исходить из логики всех ранее сделанных заявлений американского президента. В том числе в отношении критики прежней администрации Джо Байдена и существовавшего ранее леволиберального уклона в американской политике. Если на Трампа не влияет идеология, как на Байдена, то с ним можно напрямую договориться, условно, поделить все без особых сантиментов.



Однако Трамп при всей своей экспрессивности, очень прагматичный человек, и он не может игнорировать общественное мнение в США. Ему необходимо, чтобы переговоры завершились до его встречи с Путиным, на которой он бы выглядел победителем. Но с этим не все гладко. Потому что российская сторона явно не согласна с такой постановкой вопроса. Она продолжает торговаться, и американской стороне пока не удается добиться таких уступок от Москвы, которые могли бы устроить не только Украину, но и Европу.



В этой ситуации Трампу скорее всего уже недостаточно усилий его спецпосланника Стива Уиткоффа, который несколько раз ездил в Москву и лично встречался с Путиным. Это все равно, условно говоря, «испорченный телефон» между двумя президентами. На этом фоне в США все более активно начинают работать институты, например, американский Сенат уже собрал 70 сенаторов из 100 для поддержки плана введения санкций против стран, которые будут покупать российскую нефть.

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Ставка на Эрдогана как на влиятельного переговорщика

Возможно Трамп попросил Эрдогана выступить в роли влиятельного переговорщика, который сможет убедить российского президента принять его план. У президента Турции есть своя история переговоров с Россией, можно, например, вспомнить зерновую сделку 2022 года. Хотя у двух президентов есть свои непростые моменты в отношениях, например, по той же ситуации в Сирии, они могут находить общий язык. Вернее они, как руководители достаточно жестких централизованных систем власти вполне понимают друг друга. Трамп в принципе политик похожего типа, но у него большую роль играют институты, тот же Сенат, и общественное мнение.

Так что вполне вероятно, что Трамп хочет от Эрдогана более доверительной беседы с Путиным, чем это может позволить себе Уиткофф. Но более важным в данной ситуации является то, что у турецкого президента хорошие отношения с Украиной. В частности, Анкара не признает Крым российским.

В этом смысле привлечение Эрдогана к переговорному процессу означает как раз ставку одновременно и на прагматизм его позиции, и на близость его модели политического управления с акцентом на сильное лидерство. Если Трамп хочет сделки с Россией, то лучшего переговорщика, чем Эрдоган ему найти сложно. Скорее всего турецкий президент должен объяснить Путину позицию Трампа и попытаться убедить, что это лучший вариант в современных условиях.ф

Кроме этого у Эрдогана есть еще один аргумент для любой возможной сделки. Он может предоставить контингент для условной демилитаризованной зоны, о которой много говорят в последнее время. Для России неприемлемо размещение войск НАТО. Однако Турция, хотя тоже член альянса, но не член Евросоюза. В принципе она может выступить самостоятельно в качестве главной миротворческой силы или в рамках какой-то коалиции, которую она теоретически может возглавить.

Естественно, что все зависит от условий, которые могут быть предложены Турции. С учетом ее интересов в обширном регионе это может быть пакетное соглашение. В любом случае оказать услугу Трампу, у которого еще 4 года президентства, без ста дней, в современном мире дорогого стоит. Если Эрдоган поможет Трампу, то для него это будет практически сделка всей его политической жизни.