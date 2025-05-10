Зачем Трамп просит Эрдогана вмешаться в переговоры с Россией и Украиной
5 мая президент США провел телефонный разговор с президентом Турции и написал в своей социальной сети, что с нетерпением ждет совместной работы над процессом мирного урегулирования в Украине. Почему Трамп сделал акцент именно на Турции, пишет международный обозреватель агентства Kаzinform.
Новый посредник?
Можно ли говорить, что это следствие отсутствия прогресса в ходе переговоров США с Россией? По крайней мере в настоящий момент американская сторона больше высказывается в адрес России, чем Украины. К примеру, 7 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия «слишком много требует» на мирных переговорах. Соответственно, привлечение новых посредников вроде Турции рассматривается в Вашингтоне как способ интенсифицировать переговорный процесс.
В то же время, возможен и такой вариант, что главной темой разговора Трампа и Эрдогана была не столько сама Украина, сколько широкий спектр вопросов, в том числе по Ближнему Востоку. Например, США интересовала позиция Турции по Сирии и Ираку. У Анкары и Вашингтона есть здесь свои интересы, для обеспечения которых они держат войска. Для Турции большое значение имеет ситуация в секторе Газа.
Так что турецкий и американский президенты могли многое обсудить. Тем не менее, для широкой общественности главный акцент был сделан на переговорном процессе вокруг российско-украинского конфликта. Следовательно, именно это было важно для обоих участников этого телефонного разговора. Хотя для Эрдогана разговор был по понятным причинам более важен.
После истории с арестом популярного в обществе мэра Стамбула Экрема Имамоглу у него возникли определенные сложности с общественным мнением. В этой ситуации ему необходим успех, который проще всего получить на поле внешней политике, где Эрдоган традиционно весьма эффективен. Тем более, что в экономике Турции непростая ситуация, и это в значительной степени ослабляет рейтинг популярности турецкого лидера. Поэтому для Эрдогана беседа с Трампом имеет очень большое значение. В этом случае можно предположить, что американский президент теоретически мог предложить турецкому коллеге роль в контексте переговоров вокруг российско-украинского конфликта.
Логично предположить, что Трампу надо как-то повлиять на Владимира Путина, чтобы тот согласился на предложения США. Хотя здесь есть свои сложности, потому что Россия не хочет отступать от своих прежних требований. В Москве хотели бы, чтобы Путин встретился с Трампом и при личной встрече заключил сделку.
Это вполне допустимо, если исходить из логики всех ранее сделанных заявлений американского президента. В том числе в отношении критики прежней администрации Джо Байдена и существовавшего ранее леволиберального уклона в американской политике. Если на Трампа не влияет идеология, как на Байдена, то с ним можно напрямую договориться, условно, поделить все без особых сантиментов.
Однако Трамп при всей своей экспрессивности, очень прагматичный человек, и он не может игнорировать общественное мнение в США. Ему необходимо, чтобы переговоры завершились до его встречи с Путиным, на которой он бы выглядел победителем. Но с этим не все гладко. Потому что российская сторона явно не согласна с такой постановкой вопроса. Она продолжает торговаться, и американской стороне пока не удается добиться таких уступок от Москвы, которые могли бы устроить не только Украину, но и Европу.
В этой ситуации Трампу скорее всего уже недостаточно усилий его спецпосланника Стива Уиткоффа, который несколько раз ездил в Москву и лично встречался с Путиным. Это все равно, условно говоря, «испорченный телефон» между двумя президентами. На этом фоне в США все более активно начинают работать институты, например, американский Сенат уже собрал 70 сенаторов из 100 для поддержки плана введения санкций против стран, которые будут покупать российскую нефть.
Ставка на Эрдогана как на влиятельного переговорщика
Возможно Трамп попросил Эрдогана выступить в роли влиятельного переговорщика, который сможет убедить российского президента принять его план. У президента Турции есть своя история переговоров с Россией, можно, например, вспомнить зерновую сделку 2022 года. Хотя у двух президентов есть свои непростые моменты в отношениях, например, по той же ситуации в Сирии, они могут находить общий язык. Вернее они, как руководители достаточно жестких централизованных систем власти вполне понимают друг друга. Трамп в принципе политик похожего типа, но у него большую роль играют институты, тот же Сенат, и общественное мнение.
Так что вполне вероятно, что Трамп хочет от Эрдогана более доверительной беседы с Путиным, чем это может позволить себе Уиткофф. Но более важным в данной ситуации является то, что у турецкого президента хорошие отношения с Украиной. В частности, Анкара не признает Крым российским.
В этом смысле привлечение Эрдогана к переговорному процессу означает как раз ставку одновременно и на прагматизм его позиции, и на близость его модели политического управления с акцентом на сильное лидерство. Если Трамп хочет сделки с Россией, то лучшего переговорщика, чем Эрдоган ему найти сложно. Скорее всего турецкий президент должен объяснить Путину позицию Трампа и попытаться убедить, что это лучший вариант в современных условиях.ф
Кроме этого у Эрдогана есть еще один аргумент для любой возможной сделки. Он может предоставить контингент для условной демилитаризованной зоны, о которой много говорят в последнее время. Для России неприемлемо размещение войск НАТО. Однако Турция, хотя тоже член альянса, но не член Евросоюза. В принципе она может выступить самостоятельно в качестве главной миротворческой силы или в рамках какой-то коалиции, которую она теоретически может возглавить.
Естественно, что все зависит от условий, которые могут быть предложены Турции. С учетом ее интересов в обширном регионе это может быть пакетное соглашение. В любом случае оказать услугу Трампу, у которого еще 4 года президентства, без ста дней, в современном мире дорогого стоит. Если Эрдоган поможет Трампу, то для него это будет практически сделка всей его политической жизни.