Зачем нужны две прививки от COVID-19, рассказала врач из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Низкие темпы вакцинации могут привести к еще большему росту числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщила главный врач поликлиники №8 Алматы Фарида Агибаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главврач поликлиники рассказала, каким образом вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации и почему важно получить два компонента.

После получения прививки организм человека знакомится с вакциной и запускает работу двух видов иммунных клеток: В- и Т-клеток.

«В-клетки активно вырабатывают антитела, но без второй дозы вакцины уже через несколько недель количество этих иммуноглобулинов резко сокращается. Т-лимфоциты – главное оружие иммунной системы. Именно эти Т-клетки находят опасность и уничтожают патоген. Главная проблема Т-клеток в том, что после первого этапа вакцинации иммунная система создает очень малое количество Т-лимфоцитов и организм остается неподготовленным к встрече с вирусом», - пояснила Ф. Агибаева.

Именно поэтому необходима вторая доза вакцины, которая запускает оставшуюся часть иммунного ответа.

«Результаты крупных медицинских исследований всех имеющихся на сегодняшний день вакцин от COVID-19 показывают, что вторая доза увеличивает степень защиты в несколько раз. Израильские ученые пришли к выводу, что уровень антител у пациентов, получивших обе дозы вакцины от коронавируса, в 6-12 раз выше, чем у тех, кто привился разово. Таким образом, мы видим, что второй этап вакцинации принципиально важен для надежной защиты», - добавила главный врач поликлиники.

Вакцину от коронавируса следует вводить в два этапа с интервалом в 21 день. Первая доза не дает продолжительного защитного эффекта за счет выработки небольшого количества антител. Вторая доза усиливает и закрепляет действие первой, количество антител в организме человека увеличивается.

Спикер отметила, что в поликлинике №8 развернуто три прививочных кабинета, а также функционируют три выездные мобильные бригады. Вакцинация проводится шестью бригадами, состоящими из 36 медицинских работников, имеющих допуск.

«В поликлинике вакцинация проводится по записи через портал egov.kz и регистратуру, а также в порядке живой очереди, без перерывов и выходных, с 8.00 до 20.00», - сообщила Ф. Агибаева.

В день общая пропускная способность прививочных пунктов поликлиники составляет 300-400 человек. На сегодняшний день здесь привились 26 235 человек.