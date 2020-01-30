Зачем нужны были изменения в обменных пунктах Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Обменные пункты в Казахстане с февраля будут работать по-новому. Теперь они будут фиксировать данные клиентов при обмене валют, будут открыты только до 8 часов вечера. Также изменились требования минимального размера уставного капитала для «обменников». О том, зачем нужны были новые правила, рассказал заместитель управляющего директора центра по повышению финансовой грамотности и защите прав потребителей Ассоциации финансистов Казахстана Роман Маргацкий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт отметил, что изменения можно разделить на те, что затронут потребителя, и те, что имеют отношение к самим организациям, осуществляющим обменные операции.

«Так, изменения режима работы обменных пунктов и обязательное требование к предоставлению личных данных имеет прямое отношение к потребителю, а вот изменения требований к минимальному уставному капиталу юридического лица никак на потребителе не отразится. Если говорить об изменениях, имеющих прямое отношение к потребителю, то запрет на работу обменных пунктов в ночное время, а также обязательное предоставление личных данных, документа, удостоверяющего личность, является распространенной мировой практикой. К тому же для потребителя эти изменения носят положительный характер», - говорит Роман Маргацкий.

По его мнению, основные плюсы от установления предельного времени работы обменного курса до 20:00, за исключением тех, что расположены в помещениях торговых центров (до 22:00) и аэропорта, железнодорожного вокзала, автомобильного пункта перехода границы (круглосуточно) - это возможность произвести обменную операцию по курсу, наиболее приближенному к справедливому.

«Как многим известно, курс USD/KZT формуется за счет сделок на Казахстанской фондовой бирже в течение торговой сессии (с 10:15 – 17:00 AST). А обменный курс наличной валюты формируется исходя из текущей стоимости на KASE. Таким образом, потребитель получает возможность осуществить обменную операцию по выгодному справедливому рыночному курсу», - заметил спикер.

Говоря об обязательном предоставлении персональных сведений, Роман Маргацкий добавил, что в законе есть разделение на операции на сумму свыше 500 тыс. тенге и менее 500 тыс. тенге.

«При осуществлении обменных операций на сумму свыше 500 тыс. тенге потребителю необходимо предоставить документ, подтверждающий его личность, а при операциях на меньшую сумму достаточно указать свое ФИО и ИИН. При этом не стоит забывать, что операции по обмену наличной валюты относятся к финансовым операциям, и, как и при любых других финансовых операциях, подлежат регистрации для минимизации рисков, как со стороны потребителя, так и со стороны финансовой организации.

Если говорить об изменениях к требованию минимального размера уставного капитала, то данные изменения коснулись обменных пунктов не впервые и преследуют такие цели, как повышение уровня стабильности в данной сфере, улучшения качества услуг и безопасности потребителя. Считаем, что это позволит вывести данный сегмент финансовых услуг на более качественный уровень и снизит количество недобросовестных игроков, с низким уровнем качества и безопасности. Что, в свою очередь, также окажется положительным для потребителя», - заявил Роман Маргацкий.

Отметим, ранее в Национальном банке Казахстана прокомментировали Постановление «О внесении изменений в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК».

МИА «Казинформ» также предлагает читателям ознакомиться с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы казахстанцев касательно обменных пунктов.