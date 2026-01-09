Зачем Казахстану Год цифровизации и искусственного интеллекта – эксперт

По словам Ермека Токтарова, объявление 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта знаменует ускорение цифровой трансформации системы государственного управления. Уже создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, призванное координировать работу по превращению Казахстана в «полностью цифровое государство» в ближайшие годы.

– Этот приоритет означает, что передовые технологии будут внедряться во все сферы: от экономики до предоставления госуслуг. Ожидается, что принятие комплексного «Цифрового кодекса» определит правила развития ИИ, больших данных, платформенной экономики и других ключевых направлений, – поясняет эксперт.

Для системы государственного управления это означает повышение эффективности и прозрачности процессов. Электронное правительство позволит сократить бюрократию, а искусственный интеллект – использовать анализ данных для более обоснованного принятия решений.

– Все это в совокупности укрепит потенциал страны во всех сферах, делая госуправление современным и ориентированным на потребности граждан в цифровую эпоху. Важно понимать, что не только государство создаст условия для необходимой ИИ-инфраструктуры, но и бизнес, общество должны активно применять технологические возможности, – уверен собеседник.

Фото: freepik.com

В этом ключе нельзя не упомянуть и внешнеполитическую активность нашего государства. Деятельность Казахстана за пределами страны и внутренние реформы дополняют друг друга, так считает Ермек Токтаров.

– Сбалансированная и конструктивная внешняя политика, которой придерживается страна, привлекая инвестиции, технологии и поддержку партнеров для преобразований, становится драйвером устойчивого развития. Не случайно на международных встречах в 2025 году были заключены коммерческие соглашения более чем на 70 млрд долларов США. Это прямой результат дипломатической активности, который дает ресурсы для реформ, – заключил собеседник.

При этом конституционные и цифровые реформы повышают авторитет Казахстана в глазах мира. По мнению Токтарова, переход к более справедливой политической системе и курс на цифровизацию демонстрируют международным партнерам и инвесторам готовность Казахстана следовать глобальным трендам, а также стандартам открытости и инноваций.

– Например, укрепление верховенства права и борьба с коррупцией отвечают ожиданиям инвесторов, ищущих стабильные и прозрачные условия. А цифровые инициативы сигнализируют, что Казахстан намерен быть впереди в технологическом развитии региона, что, в свою очередь, привлекает зарубежный бизнес, – привел пример спикер.

Таким образом, внешняя политика открывает возможности для внутренних реформ, а их успешная реализация, в свою очередь, укрепляет позиции страны на международной арене. В результате формируется устойчивый положительный цикл развития.