Зачем Казахстан возобновляет расследование авиакатастрофы Bek Air — ответ вице-премьера

Журналисты спросили вице-премьера, справедливо ли, что родных погибших пилотов хотят обязать выплатить компенсацию пострадавшим.

— С точки зрения — справедливо или нет, решение должен принять суд. Может быть, это и не вина пилотов. Это расследование должно поставить точку. Погибло большое количество людей. Какими бы влиятельными не были люди, стоявшие за Bek Air, мое личное мнение, справедливость должна восторжествовать. Люди должны получить компенсацию за то, что их родные погибли, — высказался Канат Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела по факту крушения самолета авиакомпании Bek Air близ Алматы в 2019 году решили возобновить. Информацию подтвердил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, следовавший рейсом Алматы — Нур-Султан (Астана), при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. Два человека скончались в первые два часа по прибытию в клинику. Остальные 19 человек выписаны на амбулаторное лечение.

Уголовное дело рассматривали в отношении пятерых экс-чиновников: Рустама Турысбекова, Жараса Машимбаева, Берика Абдуллаева, Медеу Калыбекова, Кайрата Алтынбекулы, а также риелтора Нурайым Алданиш. Троим дали по 3 года ограничения свободы, остальных приговорили к срокам от 2,5 до 4 лет лишения свободы. С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.