    19:10, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Зачем аэропорту Шымкента новая взлетно-посадочная полоса

    Проект оценивают почти в 41 млрд тенге. В профильном управлении уверяют, что возведение новой ВПП окажется дешевле и стратегически оправданнее, чем капитальный ремонт старой с ее удлинением и выкупом сотен объектов вокруг аэродрома, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сейчас идет подготовительный этап. Подрядчик получает разрешения от эксплуатирующей организации аэропорта и АО «Авиационная администрация Казахстана». После завершения процедур на территории воздушной гавани начнутся строительно-монтажные работы.

    Действующую ВПП капитально ремонтировали в 2007 году. По нормативам следующий масштабный ремонт должен был начаться в 2027 году. Реконструкция фактически означала бы закрытие аэропорта на время работ. Для города-миллионника это обернулось бы остановкой рейсов, снижением пассажиропотока и серьезными потерями для бизнеса и логистики.

    Одновременно возникла еще одна проблема.

    — В соответствии с требованиями АО «Авиационная администрация Казахстана» необходимо удлинить действующую полосу на 300 метров, — сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

    В ответе на официальный запрос Kazinform в ведомстве уточнили, что само удлинение оценивалось примерно в 10 млрд тенге. Но главная статья расходов скрывалась не в бетоне и асфальте, а в земле. В санитарной зоне аэропорта расположены 308 объектов недвижимости. Их изъятие для государственных нужд потребовало бы свыше 30 млрд тенге.

    В итоге модернизация старой полосы могла обойтись дороже строительства новой. При этом аэропорт пришлось бы временно закрывать. После расчетов в ведомстве отказались от сценария «ремонт плюс удлинение» и сделали ставку на новую ВПП.

    Что изменится после строительства

    Новая полоса будет длиной 3 500 метров и шириной 60 метров. В марте 2025 года проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Полосу планируют возвести по требованиям III категории ИКАО. Это уже другой технологический уровень по сравнению с текущими возможностями аэропорта.

    В первую очередь изменится уровень светосигнального оборудования. Сейчас используется система I категории. Новая ВПП получит ССО III категории высокой интенсивности. Это позволит принимать и отправлять самолеты даже при сложных погодных условиях и минимальной видимости.

    Кроме того, возрастет несущая способность покрытия. Если у действующей полосы показатель PCN составляет 50/R/A/X/T, то у новой он достигнет 80/R/A/X/T. Это означает рост почти в 1,6 раза и позволит принимать современные пассажирские и тяжелые грузовые воздушные суда без ограничений по нагрузке.

    — Строительство новой взлетно-посадочной полосы повысит транзитный потенциал аэропорта, создаст условия для развития международных авиаперевозок и расширит логистические возможности региона, — отметили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

    Сдать объект планируют до конца 2027 года. К этому времени подойдёт срок реконструкции действующей полосы, которая эксплуатируется более 50 лет. Новый объект, по заверениям специалистов, позволит провести необходимые работы без полной остановки аэропорта.

    Напомним, строительство новой взлетно-посадочной полосы в Шымкенте обойдется почти в 41 млрд тенге. Подрядчик был определен по итогам тендера.

