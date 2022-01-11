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    13:13, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Зачастую уровень поддержки региона зависит от веса конкретного акима – Президент

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что зачастую уровень поддержки региона зависит от веса конкретного акима, а не от реальных потребностей жителей. По словам Президента, это ведет к диспропорциям в развитии недовольства граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Не секрет, что зачастую уровень поддержки региона зависит от веса конкретного акима, а не от реальных потребностей жителей. Это ведет к диспропорциям в развитии недовольства граждан. Многие из них, особенно жители сырьевых регионов считают, что их области заслуживают большего внимания при распределении бюджетных ресурсов», - сказал Президент РК.

    Глава государства отметил, что данные области, являясь донорами бюджета, отстают по многим параметрам социально-экономического развития.

    «Поэтому подходы нужно постепенно менять. Назрела основательная реформа межбюджетных отношений. Поручаю Правительству подготовить пакет законодательных изменений», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним , что заседание Мажилиса Парламента состоялось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи.

    Теги:
    Бюджет Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Регионы Казахстана Экономика
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