Заброшенные пятиэтажки восстанавливают в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Село Доскей Бухар-Жырауского района возрождается. Здесь восстанавливают девять многоэтажных домов, оставленных жителями в начале 90-х. В течение двух лет реконструируют все 508 квартир, и благоустроят территорию рядом с ними, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

Особенно радуются изменениям, происходящим в селе, дети. Сын Марии Сариди, получившей жильё в восстановленном доме, занимается футболом. Анастас счастлив, что рядом с домом будет своё футбольное поле.

Сама Мария Сариди родилась в Доскее (ранее Зелёная балка). Жила с мамой. После рождения сына как мать-одиночка встала в очередь на жильё. Женщина на инвалидности.

«Конечно, я уже отчаялась, ведь стояла в очереди семь лет. А когда в этом году получила ключи, радости не было предела. Мы с сыном просто прыгали от счастья, – признаётся Мария. – Дома тепло, даже в подъезде батареи горячие. Все коммунальные блага есть. Мне выдали двухкомнатную квартиру в аренду с правом выкупа. Могу в течение пять лет стать её владелицей. В месяц за аренду плачу около трех тысяч тенге. Надеюсь, теперь восстановлюсь и найду работу, по профессии я парикмахер-универсал».

Первым восстановили 40-квартирный дом. Его сдали в начале этого года. Новосёлами стали очередники. В настоящее время идёт капитальный ремонт ещё двух домов.

«Один из них на 40 квартир, другой – на 60. Сдадим весной следующего года, – говорит руководитель отдела ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа» Нуркеш Шакманов. – Квартиры в них распределим между жителями, стоящими в очереди на жильё. Сегодня в Бухар-жырауском районе 1 100 очередников, из них 139 в Доскейском сельском округе.

В коммунальной собственности Бухар-Жырауского района всего шесть домов. Оставшиеся три из них начнут восстанавливать в следующем году.

Ещё три дома переданы областным управлениям культуры, здравоохранения и образования. Квартиры в них будут служебными. Их получат учителя, врачи и работники культуры.

К многоэтажкам подведены все инженерные сети, в том числе и центральное отопление. По программе «Дорожная карта занятости» была построена модульная котельная. Мощности двух котлов достаточно для отопления пяти домов. Когда восстановят все многоэтажки, установят ещё один котёл.

Каждый двор благоустроят, заасфальтируют и проведут освещение, установят детские и спортивные площадки, построят футбольный корт.