РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Заброшенные пустыри превратили в спортивные зоны в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с реализацией проектов по созданию детских игровых и спортивных зон, а также по развитию транспортной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в Instagram аким отметил, что в Ауэзовском районе в мкр. Алтын бесік открылось новое общественное пространство. Раньше на улице Анет баба планировалось построить студенческое общежитие. После обращения жителей аким города принял решение построить здесь спортивные и игровые площадки, а также детский сад. Именно об этом просили проживающие здесь горожане.

    Теперь на месте пустыря на площади пять тысяч квадратных метров построены футбольное и баскетбольное поля, спортивная площадка с беговыми дорожками, игровая зона для малышей. Территория благоустроена, освещена, установлены урны и скамейки, высажены кустарники и деревья. Рядом будет построен детский сад на 120 мест, с проектом которого ознакомился аким города.

    Б. Сагинтаев также осмотрел ход благоустройства и создания общественного пространства на улице Трудовая в мкр. Алтын бесік. Здесь также было заброшенное поле площадью 9 тысяч квадратных метров. По поручению акима Алматы его очистили, организовали спортивную площадку с тренажерами, теннисными столами, воркаут-зоной. Также предусмотрены футбольное и баскетбольное поля, скейт-площадка, детская игровая зона. Установлено освещение и видеонаблюдение.

    Аким города также ознакомился с проектом реконструкции сквера в мкр. Аксай-2, осмотрел построенную в рамках ГЧП спортивную площадку в школе №42, оценил результаты благоустройства подмостового пространства по набережной реки Б. Алматинка - пр. Аль-Фараби. Кроме того, был рассмотрен проект пробивки улицы Толе би от ул. Яссауи до границы города протяженностью 4,5 км.



    Теги:
    Акимат Видео Алматы Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!