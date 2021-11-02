Заброшенные пустыри превратили в спортивные зоны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с реализацией проектов по созданию детских игровых и спортивных зон, а также по развитию транспортной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в Instagram аким отметил, что в Ауэзовском районе в мкр. Алтын бесік открылось новое общественное пространство. Раньше на улице Анет баба планировалось построить студенческое общежитие. После обращения жителей аким города принял решение построить здесь спортивные и игровые площадки, а также детский сад. Именно об этом просили проживающие здесь горожане.

Теперь на месте пустыря на площади пять тысяч квадратных метров построены футбольное и баскетбольное поля, спортивная площадка с беговыми дорожками, игровая зона для малышей. Территория благоустроена, освещена, установлены урны и скамейки, высажены кустарники и деревья. Рядом будет построен детский сад на 120 мест, с проектом которого ознакомился аким города.

Б. Сагинтаев также осмотрел ход благоустройства и создания общественного пространства на улице Трудовая в мкр. Алтын бесік. Здесь также было заброшенное поле площадью 9 тысяч квадратных метров. По поручению акима Алматы его очистили, организовали спортивную площадку с тренажерами, теннисными столами, воркаут-зоной. Также предусмотрены футбольное и баскетбольное поля, скейт-площадка, детская игровая зона. Установлено освещение и видеонаблюдение.

Аким города также ознакомился с проектом реконструкции сквера в мкр. Аксай-2, осмотрел построенную в рамках ГЧП спортивную площадку в школе №42, оценил результаты благоустройства подмостового пространства по набережной реки Б. Алматинка - пр. Аль-Фараби. Кроме того, был рассмотрен проект пробивки улицы Толе би от ул. Яссауи до границы города протяженностью 4,5 км.



