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    22:43, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Заброшенные многоэтажки восстанавливают в поселке Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители одной из улиц посёлка Доскей каждую весну рискуют остаться отрезанными от города. Есть угроза подтопления моста. Об этом в ходе рабочей поездки в Бухар-Жырауский район рассказали акиму Карагандинской области Женису Касымбеку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главе региона доложили, что требуется увеличить пропускную способность талых вод через мост, проходящий между улицами Титова и Абылхасена, заменить тюбинги, а также нужно отремонтировать участок дороги протяжённостью 1,2 км.

    Женис Касымбек поддержал необходимость ремонта и поручил приступить к работам.

    В ходе поездки глава региона заехал и на объект, где началась масштабная работа по восстановлению брошенных пятиэтажек. В прошлом году уже был сдан один дом, на очереди - ещё девять. Их также планируют восстановить и распределить между жителями, стоящими в очереди на жильё.


    «Хороший должен получиться район. Делайте на остальные дома ПСД. До конца года нужно сдать три дома. Параллельно приступайте и к благоустройству. Здесь нужно сделать дворовую площадку с футбольным полем», – сказал Женис Касымбек.


    Теги:
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