Заброшенные многоэтажки восстанавливают в поселке Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители одной из улиц посёлка Доскей каждую весну рискуют остаться отрезанными от города. Есть угроза подтопления моста. Об этом в ходе рабочей поездки в Бухар-Жырауский район рассказали акиму Карагандинской области Женису Касымбеку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главе региона доложили, что требуется увеличить пропускную способность талых вод через мост, проходящий между улицами Титова и Абылхасена, заменить тюбинги, а также нужно отремонтировать участок дороги протяжённостью 1,2 км.

Женис Касымбек поддержал необходимость ремонта и поручил приступить к работам.

В ходе поездки глава региона заехал и на объект, где началась масштабная работа по восстановлению брошенных пятиэтажек. В прошлом году уже был сдан один дом, на очереди - ещё девять. Их также планируют восстановить и распределить между жителями, стоящими в очереди на жильё.

«Хороший должен получиться район. Делайте на остальные дома ПСД. До конца года нужно сдать три дома. Параллельно приступайте и к благоустройству. Здесь нужно сделать дворовую площадку с футбольным полем», – сказал Женис Касымбек.