Заброшенные дома и здания в Костанайской области могут реконструировать под жилье

21 Декабря 2022, 05:55

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В районах и городах Костанайской области проведена работа по выявлению заброшенных домов и зданий, чтобы в дальнейшем их реконструировать под жилье. Об этом сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик Танжариков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно проведенного анализа, из 20 регионов области в 14 имеются пустующие здания. По данным местных исполнительных органов, всего в области имеется 51 объект, подлежащий реконструкции. При этом в 5 регионах (городах Аркалык и Лисаковск, районе Беймбета Майлина, Камыстинском, Наурзумском районах) имеются разработанные проектно-сметные документации на 11 объектов.

Кроме того, в 6 регионах области (городах Аркалык и Лисаковск, районе Беймбета Майлина, Карасуском, Денисовском, Мендыкаринском районах) имеется проектно- сметная документация на строительство многоквартирных жилых домов. Однако документы требуют корректировки, так как стоимость была определена в ценах 2020 года», - сообщил Берик Танжариков.

Проведенный анализ показал, что в городе Аркалыке имеются 5 объектов общей площадью 11,6 тысячи квадратных метров на 436 квартир (4 здания общежитий и одно здание жилого дома), подлежащих реконструкции под жилье.

«Предварительная стоимость разработки проектно-сметной документации на реконструкцию этих объектов с получением экспертизы и строительством составляет около 2,2 млрд тенге, стоимость одного проекта варьируется от 250 млн тенге до 670 млн тенге. То есть, целесообразным и эффективным будет проводить реконструкцию существующих зданий, имеющих проектно-сметную документацию», - добавил Берик Танжариков.

Таким образом, по мнению руководителя профильного ведомства, стоимость реконструкции в разы сэкономит бюджетные средства, а также улучшится внешний вид населенного пункта.