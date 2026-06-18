Заброшенную девятиэтажку в Аркалыке продали за миллионы

В Аркалыке состоялись электронные торги по продаже недостроенного девятиэтажного жилого дома на улице Дулатова, 10. Информация опубликована на площадке e-Qazyna, передает корреспондент агентства Kazinform.

На аукцион был выставлен бывший 108-квартирный жилой дом общей площадью 6 655,1 кв. м. Объект расположен на земельном участке площадью 0,66 гектара. Согласно документации, техническое состояние здания оценивается как неудовлетворительное.

Стартовая цена лота составила 29,848 млн тенге. По итогам торгов объект был реализован за ту же сумму.

Продавцом выступило ГУ «Отдел финансов акимата города Аркалыка». Балансодержателем объекта является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка».

Согласно оценочному отчету ТОО «Центр движения и оценок Total Cost», подготовленному в январе 2026 года, оценочная стоимость объекта составила 29,848 млн тенге. Ограничения, аресты и обременения на недвижимость отсутствуют.

Аукцион по продаже объекта состоялся 28 мая 2026 года.

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