Куда уходят служебные авто госорганов: в Казахстане продали свыше 3 500 машин

Многих интересует, куда впоследствии попадают служебные автомобили, на которых ездили сотрудники государственных учреждений. Одни считают, что такие машины просто списывают, другие уверены, что автомобили чиновников продаются в закрытом порядке. Однако большая часть этих транспортных средств находит новых владельцев через открытые электронные аукционы.

Согласно ответу Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК на официальный запрос агентства Kazinform, с 2020 года было продано более 3 500 автомобилей, находившихся на балансе государственных органов и республиканских юридических лиц.

По информации ведомства, реализация служебных автомобилей осуществляется в рамках процедуры приватизации. Торги проходят в электронном формате на веб-портале Государственного реестра имущества e-kazyna.

— За последние 6 лет от продажи автомобилей через такие аукционы в государственную казну поступило более 5 млрд тенге. В соответствии с законодательством средства, полученные от приватизации республиканской собственности, перечисляются в Национальный фонд. Государственные органы не выставляют свои автомобили на продажу без соответствующих оснований. Как правило, на аукцион выставляются транспортные средства, потребность в которых отпала, длительное время находившиеся в эксплуатации либо такие, дальнейшее содержание которых признано экономически нецелесообразным, — говорится в документе.

По данным Комитета, по состоянию на 1 мая текущего года на торги были выставлены 183 автомобиля, находившиеся на балансе государственных органов и республиканских организаций.

Порядок участия в аукционе также понятен. Граждане Казахстана и негосударственные юридические лица могут принять участие в торгах после регистрации на веб-портале e-kazyna и внесения гарантийного взноса. Размер гарантийного взноса составляет 15% от начальной стоимости лота.

Поскольку продажа государственного имущества осуществляется полностью через электронную систему, сведения об участниках не разглашаются до завершения аукциона. Победитель также определяется автоматически.

Ранее на портале e-qazyna.kz был продан автомобиль марки Mercedes-Benz S450, принадлежавший Перизат Кайрат, осужденной на 10 лет лишения свободы.