Забравшейся на небоскреб в Нью-Йорке паре предъявили уголовные обвинения

Молодой российской паре предъявили уголовные обвинения в связи с восхождением на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

33-летняя Ангелина Николау и 32-летний Иван Кузнецов были обвинены в создании угрозы общественной безопасности первой степени, причинении материального ущерба второй степени и преступлении, связанном с восхождением на здание высотой почти 450 метров, согласно уголовному иску, поданному окружной прокуратурой Манхэттена.

Пара в темных костюмах и масках забралась на здание, а затем вывесила на антенне флаг с надписью:

— Когда сила любви побеждает жажду власти, в мире наступает мир.

Оба не признали себя виновными. Их дело не предусматривает освобождения под залог, поэтому они будут находиться под надзором, а не под стражей, в ожидании суда.

Их адвокат Джейсон Крински заявил, что его клиенты не представляли опасности для окружающих, отметив, что в тот момент скорость ветра была «очень низкой». Он также процитировал заявление администрации Эмпайр-Стейт-Билдинг, в котором говорилось, что «для арендаторов, посетителей и гостей смотровой площадки Эмпайр-Стейт-Билдинг опасности нет».

Согласно жалобе, служба безопасности Эмпайр-Стейт-Билдинг примерно в 11:15 сообщила полиции о «возможном нарушении безопасности на антенне, расположенной на крыше» здания. Чтобы добраться до антенны, нужно пройти через несколько зон ограниченного доступа, «в том числе через 103-й этаж, куда могут попасть только те, у кого есть ключ-карта, дающая доступ в эту зону через охраняемую дверь на 102-м этаже».

Полиция обнаружила, что замок на двери, ведущей на 104-й этаж, где находится вещательная антенна, был взломан, что привело к ущербу на сумму около 2000 долларов, говорится в жалобе. Также отмечается, что антенна излучает высокочастотные радиосигналы, достаточно мощные, чтобы нанести вред человеческому организму, и что властям пришлось отключить ее, прежде чем сотрудники подразделения экстренных служб полиции Нью-Йорка смогли подойти к паре. Этот процесс занял около 30 минут.

По данным полиции, Николау и Кузнецов «упорно оставались на вещательной антенне или рядом с ней, откуда их было нелегко снять, и тем самым подвергали полицейских серьезной опасности», говорится в жалобе.

Ранее Ангела Николау и Иван Кузнецов в 2022 году жили несколько месяцев в Алматы. Здесь же вместе с фотографом Александром Кузнецовым они сняли ставшее вирусным панорамное видео на крыше комплекса «Нурлы Тау». По их словам, небоскреб выбрали из-за необычной архитектуры и впечатляющего вида на Заилийский Алатау.

Ранее сообщалось, что пара взобралась на антенну Эмпайр-стейт-билдинг ради помолвки.