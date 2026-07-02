Пара взобралась на антенну Эмпайр-стейт-билдинг ради помолвки и попала под стражу

В Нью-Йорке полиция задержала двух человек, которые забрались на антенну небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг и развернули баннер с надписью о «силе любви», передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

По всей видимости, необычное восхождение было частью предложения руки и сердца.

Одетые в черную одежду и маски, без видимой страховки, они вышли на узкий карниз у основания антенны. На кадрах, снятых с новостного вертолета, видно, как пара целуется на вершине небоскреба.

— Мир наступит, когда сила любви победит любовь к власти, — гласит надпись на развернутом баннере.

Побыв некоторое время на высоте 443 метров над Манхэттеном, они свернули баннер и начали спуск. На более широкой площадке один из них установил камеру, затем опустился на одно колено. После поцелуя и объятий второй участник сделал селфи, вытянув левую руку так, что на ней, предположительно, было видно кольцо.

В это время к ним по лестнице антенны поднялись сотрудники полицейского подразделения экстренного реагирования. На записи с нагрудной камеры одного из офицеров слышно, как он сообщает паре, что находиться здесь запрещено.

— Мы помолвлены, — прозвучало в ответ.

HAPPENING NOW: Two people have climbed to the top of the Empire State Building and unfurled a flag on top of its spire.



The unidentified people appear to be wearing masks.



ABC News' Aaron Katersky reports. https://t.co/UXGzh22MoB pic.twitter.com/WDeFPTGn37 — ABC News (@ABC) July 1, 2026

Через несколько секунд полицейские встретили пару на лестнице внутри конструкции. Задержанные спокойно разговаривали с правоохранителями. После 13:00 обоих доставили под стражу. Их личности пока не раскрываются. По данным полиции, никто не пострадал.

Инцидент привлек внимание прохожих. Турист из Шотландии Джонатан Роман рассказал, что вместе с 15-летним сыном купил билеты на смотровую площадку, однако доступ в здание временно закрыли.

— Это безумие — как в кино, — сказал он, отметив, что наблюдать за происходящим было захватывающе.

Сотрудники офисов, расположенных в небоскребе, недоумевали, как паре удалось попасть на антенну, несмотря на строгую систему безопасности, запрещающую проносить крупные предметы, спортивное снаряжение, маски и костюмы.

— Просто не могу поверить, что они прошли через охрану, — сказала одна из сотрудниц здания Джессика Каплан.

Администрация Эмпайр-стейт-билдинг назвала произошедшее «несанкционированным» и заявила, что никто из посетителей и сотрудников не пострадал. При этом представители небоскреба не объяснили, каким образом нарушители смогли попасть на антенну.

Подобные случаи происходили и раньше. Большинство восхождений на антенну были незаконными. Исключением стал 2023 год, когда актеру и музыканту Джареду Лето официально разрешили подняться к основанию антенны с 86-го этажа в рамках рекламной кампании своего концертного тура.