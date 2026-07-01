Забота о природе впервые стала конституционной обязанностью — Ерлан Нысанбаев

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев заявил, что новая Конституция впервые закрепила заботу о природе как обязанность каждого гражданина, что станет основой для развития экологической культуры и инициативы «Таза Қазақстан», передает Kazinform.

Сегодня официально вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая устанавливает принципиально иной уровень ответственности государства, общества и каждого из нас за сохранение окружающей среды.

— Впервые в истории Казахстана на конституционном уровне четко закреплена обязанность каждого гражданина бережно относиться к природе и окружающей среде. Это фундаментальный шаг для укрепления экологической ответственности и формирования совершенно новой экокультуры в обществе. Так, в преамбуле Конституции закрепили ответственность граждан перед будущими поколениями, что напрямую связано с необходимостью рационально использовать природные ресурсы. В статье 37 Конституции также закреплена обязанность граждан сохранять природу. Именно эти положения сегодня лежат в основе общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». Как неоднократно подчеркивал Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, данный проект — это формирование новой общественной культуры, которая базируется на чистоте окружающей среды, чистоте помыслов и высокой гражданской ответственности, — отмечает Ерлан Нысанбаев.

По словам министра, масштабы экологической инициативы с момента ее старта говорят сами за себя.

— По всей республике уже высадили 5,2 миллиона деревьев, собрали 2,2 миллиона тонн отходов и очистили 3,4 миллиона гектаров территорий. При этом проект стал по-настоящему народным, ведь ежегодно в экологических акциях принимают активное участие более 6,5 миллиона человек. Реальная забота об экологии проявляется в простых повседневных действиях каждого человека, когда мы не оставляем после себя мусор, разумно используем воду, высаживаем деревья и поддерживаем порядок в своих дворах и общественных пространствах. Из таких базовых шагов и участия в субботниках складываются чистота, уют и комфорт наших городов и сел, — считает Ерлан Нысанбаев.

Министр также отмечает, что бережное отношение к природе и окружающей среде сегодня создает здоровые условия для следующих поколений и обеспечивает устойчивое развитие всей страны.