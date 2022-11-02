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Заболоченные территории намерены осушать в Петропавловске

2 Ноября 2022, 12:33
Заболоченные территории намерены осушать в Петропавловске
2 Ноября 2022, 12:33

Заболоченные территории намерены осушать в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске изучат прилегающие к территории города заболоченные места. Вопрос обсуждали на заседании областного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Генеральный директор водоснабжающей организации ТОО «Кызылжар су» Женис Султанов в числе проблем, которые необходимо решать в ближайшее время, назвал расширение сетей централизованной канализации, особенно в районах частной застройки.

«Наблюдается рост подключений воды в жилые дома, а канализация отсутствует. В лучшем случае строятся септики. Все это ведет к поднятию грунтовых вод и заболачиванию территорий», - сказал Женис Султанов.

Аким города Руслан Анбаев с проблемой согласился и сообщил о намерениях детально изучить заболоченные территории. По словам градоначальника, техническое задание готово. В прошлом году конкурс объявляли, но желающих заниматься этой работой не было.

«Связались со специалистами Алматы. Будем проводить конкурс по изготовлению проекта по изучению прилегающих к территории города заболоченных мест для устройства ливневок. Чтобы в дальнейшем сброс воды шел в насосные станции», - сообщил Руслан Анбаев.

Аким области Кумар Аксакалов планы поддержал. Он отметил, что сейчас рассматривается бюджет на ближайшие три года, и расходы на осушение заболоченной местности необходимо в нем предусмотреть.

«Промышленная зона вокруг города будет развиваться. Надо осушать территории. Микрорайон «Копай» начали застраивать, нужно сделать отвод воды, потому что заболочена местность. Много мест, где собирается вода. И за счет природных факторов, и за счет застройки», - сказал Кумар Аксакалов.


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