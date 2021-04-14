Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Заболевшая коронавирусом туркестанка родила здорового ребенка

14 Апреля 2021, 22:05
Заболевшая коронавирусом туркестанка родила здорового ребенка

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заболевшая коронавирусом жительница Туркестанской области родила здорового ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В Туркестанской области COVID-19 выявили у 20-летней беременной женщины. В Сайрамскую районную инфекционную больницу она с симптомами ОРВИ поступила на 39-ой неделе беременности. Результат анализов показал, что у пациентки коронавирусная инфекция. Врачи провели консилиум и назначили лечение.

В результате женщина родила здорового ребенка весом 3,4 кг. У малыша сразу взяли пробу на коронавирус, результат отрицательный. В настоящее время состояние матери и ребенка врачи оценивают как стабильное. Это первая беременность молодой мамы.

Стоит отметить, что в прошлом году в регионе благополучно родили 122 женщины, инфицированных коронавирусом. В Туркестанской области с начала года родилось около 15 тысяч детей, а в 2020 году - 61 274. Регион лидирует по рождаемости в республике.


Туркестанская область   Здравоохранение   Демография   Общество   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау