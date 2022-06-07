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    15:20, 07 Июнь 2022 | GMT +6

    Заболевания почек все чаще выявляют у детей в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заведующая отделением нефрологии детской городской клинической больницы №2 Алматы Сауле Алпысбаева сообщила, что родители часто начали обращаться за медпомощью из-за заболевания почек у детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Заболевание почек на сегодня очень актуальное. Инфекции мочевыводящих путей ранее были на втором месте, сейчас они превышают (число случаев - прим.ред.) заболевания органов дыхания и выходят на первое место. Очень много мам на сегодня обращаются с патологией почек, с инфекцией мочевыводящих путей. Мы можем сами устранить их, соблюдая некоторые правила. В первую очередь должно быть обильное питье детей, правильное подмывание, правильное мочеиспускание, чтобы дети длительное время не держали мочу в мочевом пузыре, профилактика запоров», - сказала она на брифинге.

    По ее словам, при заболевании почек и при мочевом синдроме в виде лейкоцитурии, гематурии, необходимо сдать общий анализ мочи, сделать УЗИ и обратиться к специалисту. Врач будет дальше наблюдать ребенка.

    Кроме того, спикер отметила, что 80% заболеваний почек среди мальчиков и девочек бывают из-за микробно-воспалительных заболеваний.

    «Инфекции мочевыводящих путей осматривают не только нефрологи, но и участковые врачи… Лечение этой инфекции требует немедленной антибактериальной и поддерживающей терапии, а также профилактику. Инфекции мочевыводящих путей в первую очередь встречаются у девочек, в будущем у женщин», - заметила она.

    Спикер добавила, что при пиелонефрите - это острая болезнь почек - у ребенка появляется температура без катаральных явлений, симптомы интоксикации, частое мочеиспускание и т.д.


    Теги:
    Алматы Здравоохранение
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