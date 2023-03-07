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Заболеваемость женщин неинфекционными заболеваниями выросла в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Марта 2023, 13:53
Заболеваемость женщин неинфекционными заболеваниями выросла в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила об увеличении заболеваемости неинфекционными заболеваниями среди женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане проживает более 10 млн женского населения, свыше 4 млн женщин детородного возраста и более 3 млн девочек до 18 лет. В системе здравоохранения страны приоритетом являются мероприятия, направленные на профилактику и раннее выявление заболеваний», - сказала Ажар Гиният в кулуарах Правительства.

По ее словам, скрининги среди населения проводятся на выявление поведенческих факторов риска и диагностики распространенных заболеваний, таких как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, глаукома и вирусный гепатит В, С; у женщин - на рак шейки матки и молочной железы.

«Неинфекционные заболевания остаются основной причиной смерти женщин во всем мире, заболеваемость по Казахстану выросла за год на 4,2% и составила более 50 тысяч на 100 тысяч населения. В структуре заболеваемости женщин Казахстана 27 % составляют болезни органов дыхания, 12% - мочеполовой системы, 8% - системы кровообращения, по 6 % - костно-мышечной системы, соединительной ткани и болезни органов пищеварения», - перечислила министр.

Она также сообщила, что на диспансерный учет взято почти 3 млн женщин, что составляет 62,5% от общего количества взрослого населения, состоящего на диспансерном учете.

«В стационарах пролечено почти 2 млн женщин, проведено 500 тысяч оперативных вмешательств. В целом ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин составляет 74 года, женщины живут на 7,7 лет дольше мужчин», - добавила глава Минздрава.

Минздрав РК   Здравоохранение   Общество   Ажар Гиният  
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